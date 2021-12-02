Лосось с цитрусовым соусом от участника "Адской кухни": рецепт – пальчики оближешь
2 декабря 2021 21:40
Лосось с цитрусовым соусом от участника "Адской кухни": рецепт – пальчики оближешь
instagram.com/ravshangotovit
Как вкусно приготовить красную рыбу? Простым рецептом поделился участник проекта "Адская кухня" Равшан Хамидов.
«Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Равшана Хамидова.
Ингредиенты:
- лук-порей
- филе лосося
- цитрусовые
Ингредиенты для грейпфрутового голландского соуса:
- Желток – 2 шт.
- Свежевыжатый сок грейпфрута – 100 мл
- Масло сливочное – 150 мл
- Соль – щепотка
- Перец Кайенский – щепотка
Способ приготовления:
- Отделите зеленые части лука-порея. Тщательно промойте в холодной воде от остатков земли и песка. Ошпарьте кипятком, выложите друг на друга внахлест на фольге.
- На коже филе лосося сделайте надрезы по диагонали. Посолите рыбу с обеих сторон и смажьте сливочным маслом. Уложите на лук.
- Возьмите цитрусовые: лимон, лайм, кумкват, апельсин. Посолите, добавьте сахар. Обжарьте на сковороде до румяной корочки. Выложите цитрусовые так, чтобы они покрывали лук порей и лосось. Плотно заверните конвертом, запеките в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут.
- Пока лосось запекается, приготовьте грейпфрутовый голландский соус. Нагрейте сливочное масло, чтобы оно расслоилось. На водяной бане (температура примерно 60 градусов) заварите желтки с солью, перцем и грейпфрутовым соком до консистенции жидкой сметаны. Снимите с огня. Интенсивно помешивая, влейте тонкой струйкой теплое масло до загустения.
- Выложите на тарелку лосось с запеченным луком-пореем, полейте соусом и украсьте цитрусовыми. Готово!
Лосось с цитрусовым соусом от участника "Адской кухни": рецепт – пальчики оближешь / instagram.com/ravshangotovit
Напомним,