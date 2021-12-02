Лосось с цитрусовым соусом от участника "Адской кухни": рецепт – пальчики оближешь

2 декабря 2021 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Лосось с цитрусовым соусом от участника
Лосось с цитрусовым соусом от участника "Адской кухни": рецепт – пальчики оближешь
instagram.com/ravshangotovit

Как вкусно приготовить красную рыбу? Простым рецептом поделился участник проекта "Адская кухня" Равшан Хамидов.

Читайте такжеРецепт за 45 гривен: китайская лапша с рыбой от участника "Адской кухни"
Лосось – очень полезная рыба. Она богата Омега-3 жирными кислотами, содержит много витамина D, А, Е, В. Его употребление снижает холестерин, улучшает внешний вид кожи и волос. А еще это не только полезная, но и очень вкусная рыба. Особенно, если приготовить ее по рецепту участника «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Равшана Хамидова.

Ингредиенты:

  • лук-порей
  • филе лосося
  • цитрусовые

Ингредиенты для грейпфрутового голландского соуса:

  • Желток – 2 шт.
  • Свежевыжатый сок грейпфрута – 100 мл
  • Масло сливочное – 150 мл
  • Соль – щепотка
  • Перец Кайенский – щепотка

Способ приготовления:

  1. Отделите зеленые части лука-порея. Тщательно промойте в холодной воде от остатков земли и песка. Ошпарьте кипятком, выложите друг на друга внахлест на фольге.
  2. На коже филе лосося сделайте надрезы по диагонали. Посолите рыбу с обеих сторон и смажьте сливочным маслом. Уложите на лук.
  3. Возьмите цитрусовые: лимон, лайм, кумкват, апельсин. Посолите, добавьте сахар. Обжарьте на сковороде до румяной корочки. Выложите цитрусовые так, чтобы они покрывали лук порей и лосось. Плотно заверните конвертом, запеките в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут.
  4. Пока лосось запекается, приготовьте грейпфрутовый голландский соус. Нагрейте сливочное масло, чтобы оно расслоилось. На водяной бане (температура примерно 60 градусов) заварите желтки с солью, перцем и грейпфрутовым соком до консистенции жидкой сметаны. Снимите с огня. Интенсивно помешивая, влейте тонкой струйкой теплое масло до загустения.
  5. Выложите на тарелку лосось с запеченным луком-пореем, полейте соусом и украсьте цитрусовыми. Готово!

Лосось с цитрусовым соусом от участника "Адской кухни": рецепт – пальчики оближешь / instagram.com/ravshangotovit

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Адская кухня Новый Канал рецепты простые рецепты еда и рецепты рыбные блюда лосось лосось с цитрусовым соусом

Материалы по теме

Хто зверху-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2021)
Телешоу

Хто зверху-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2021)
Адская кухня: Алекс Якутов рассказал, как помог 12-летнему мальчику утереть нос итальянцам
Новости

Адская кухня: Алекс Якутов рассказал, как помог 12-летнему мальчику утереть нос итальянцам
На ножах: на Новом канале в 2022 году выйдет проект во главе с Алексом Якутовым
Анонсы на ТВ

На ножах: на Новом канале в 2022 году выйдет проект во главе с Алексом Якутовым
МАСКА 2 сезон: Настя Каменских поссорилась с детективами гипершоу
Новости

МАСКА 2 сезон: Настя Каменских поссорилась с детективами гипершоу

Популярное на сайте

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
2022 год навсегда изменит жизнь одного знака Зодиака: кто он и чего ждать

2022 год навсегда изменит жизнь одного знака Зодиака: кто он и чего ждать

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK