Рецепт за 45 гривен: китайская лапша с рыбой от участника "Адской кухни"

Эксклюзив 29 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рецепт за 45 гривен: китайская лапша с рыбой от участника
Рецепт за 45 грн: китайская лапша с рыбой от участника "Адской кухни"
пресс-служба Нового канала

Участник реалити Нового канала поделился интересным способом приготовления рыбы, который сможет позволить себе даже студент.

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Все хотят есть вкусно, но не переплачивать. А еще круче, если ваше блюдо выйдет ресторанным. Это возможно сделать, если следовать рецепту участника «Адской кухни» Равшана Хамидова. Он предлагает приготовить китайскую лапшу с рыбой.

Мне хотелось приготовить блюдо, достойное оказаться на столе в ресторане, но чтобы по стоимости его мог себе позволить даже студент, – рассказывает Равшан. – Выбор пал на хека. Это вкусная, дешевая и очень недооцененная рыба. Еще я взял крабовые палочки, визуально повторяющие форму тигровых креветок. Время приготовления блюда – 15 минут! Но самое приятное – цена. Всего 45 гривен!

Ингредиенты:

  • Хек – 100 г
  • Крабовые палочки – 20 г
  • Лапша быстрого приготовления – 70 г
  • Лук – 20 г
  • Морковь – 20 г
  • Подсолнечное масло – 20 г
  • Зеленый лук – 5 г
  • Соевый соус – 20 мл
  • Сахар – 10 г
  • Лимонный сок – 5 мл

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь нарежьте тонкой соломкой, порежьте «креветки», обжарьте все на подсолнечном масле.
  2. Запарьте лапшу, добавьте ее на сковородку к овощам, влейте соевый соус, лимонный сок, всыпьте сахар. Выключите огонь. Перемешайте.
  3. У рыбы удалите позвоночник и все кости. Сделайте надрезы вдоль тушки. Посолите, обваляйте в муке и обжарьте в большом количестве масла до золотистой корочки.
  4. Обсушите от лишнего масла, смажьте соусом из лапши. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
  5. Аккуратно скрутите лапшу на тарелке, на нее выложите рыбу. Приятного аппетита!

Рецепт за 45 грн: китайская лапша с рыбой от участника "Адской кухни" / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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