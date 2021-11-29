Рецепт за 45 гривен: китайская лапша с рыбой от участника "Адской кухни"
Эксклюзив 29 ноября 2021 06:00
Рецепт за 45 грн: китайская лапша с рыбой от участника "Адской кухни"
пресс-служба Нового канала
Участник реалити Нового канала поделился интересным способом приготовления рыбы, который сможет позволить себе даже студент.
Равшана Хамидова. Он предлагает приготовить китайскую лапшу с рыбой.
Мне хотелось приготовить блюдо, достойное оказаться на столе в ресторане, но чтобы по стоимости его мог себе позволить даже студент, – рассказывает Равшан. – Выбор пал на хека. Это вкусная, дешевая и очень недооцененная рыба. Еще я взял крабовые палочки, визуально повторяющие форму тигровых креветок. Время приготовления блюда – 15 минут! Но самое приятное – цена. Всего 45 гривен!
Ингредиенты:
- Хек – 100 г
- Крабовые палочки – 20 г
- Лапша быстрого приготовления – 70 г
- Лук – 20 г
- Морковь – 20 г
- Подсолнечное масло – 20 г
- Зеленый лук – 5 г
- Соевый соус – 20 мл
- Сахар – 10 г
- Лимонный сок – 5 мл
Способ приготовления:
- Лук и морковь нарежьте тонкой соломкой, порежьте «креветки», обжарьте все на подсолнечном масле.
- Запарьте лапшу, добавьте ее на сковородку к овощам, влейте соевый соус, лимонный сок, всыпьте сахар. Выключите огонь. Перемешайте.
- У рыбы удалите позвоночник и все кости. Сделайте надрезы вдоль тушки. Посолите, обваляйте в муке и обжарьте в большом количестве масла до золотистой корочки.
- Обсушите от лишнего масла, смажьте соусом из лапши. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
- Аккуратно скрутите лапшу на тарелке, на нее выложите рыбу. Приятного аппетита!
Рецепт за 45 грн: китайская лапша с рыбой от участника "Адской кухни" / пресс-служба Нового канала
Напомним,