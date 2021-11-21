Киш Лорен з курицей, шпинатом и сырами: рецепт для семейного ужина от шоумена Юлика

Эксклюзив 21 ноября 2021 20:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Киш Лорен з курицей, шпинатом и сырами: рецепт для семейного ужина от шоумена Юлика
Шоумен Юлик
пресс-служба артиста

Решили приготовить дома французское блюдо - киш Лорен? Тогда пошаговый рецепт приготовления пирога от шоумена Юлика станет вам идеальным пособием.

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Эксклюзивно для TV.UA шоумен Юлик поделился рецептом Киш Лорен з курицей, шпинатом и сырами, который он накануне приготовил вместе со своей семьей.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 200 гр.
  • куриное филе – 300 гр.
  • шпинат – 300 гр.
  • тесто песочное или любое по Вашему вкусу – 500 гр.
  • куриное яйцо - 4 шт.
  • сливки – 30 мл.
  • сыр моцарелла – 100 гр.
  • сыр Горгонзола – 40 гр.
  • Петрушка – по вкусу
  • Лук «Шалот» – 50 грн.
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем куриное филе и грибы небольшими кубиками. Обжариваем на сковороде филе 7-8 минут. Обязательно солим и перчим по вкусу.
  2. Куриное филе отставляем в сторону. На этой же сковороде обжариваем лук и добавляем грибы. Оставляем на 5-7 минут, постоянно помешивая. Туда же добавляем шпинат и тушим еще 10 минут. Отставляем в сторону.
  3. Тесто разминаем в руках и выкладываем в смазанную форму, пальцами формируем бортики пирога. Тесто прокалываем вилкой по всей поверхности. Подсушиваем основание 15 минут в духовке (температура 180°С).
  4. Яйца необходимо взбить венчиком до пузырьков. Вливаем сливки и добавляем перец, соль. Венчиком смешиваем все компоненты. В эту же посуду добавляем куриное филе, шпинат и грибы. Тщательно перемешиваем.
  5. Теперь наполняем форму с основой. Выливаем грибы с курицей и шпинатом. Сверху посыпаем сырами натертыми Моцарелла и Горгонзола.
  6. Отправляем Киш в духовой шкаф на 35 минут. Температура выпекания 180°С.
  7. Подаем Киш к столу, сверху посыпая петрушкой. Приятного аппетита!

Киш Лорен з курицей, шпинатом и сырами: рецепт для семейного ужина от шоумена Юлика / пресс-служба артиста

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