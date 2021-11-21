Киш Лорен з курицей, шпинатом и сырами: рецепт для семейного ужина от шоумена Юлика
Эксклюзив 21 ноября 2021 20:40
Шоумен Юлик
пресс-служба артиста
Решили приготовить дома французское блюдо - киш Лорен? Тогда пошаговый рецепт приготовления пирога от шоумена Юлика станет вам идеальным пособием.
Юлик поделился рецептом Киш Лорен з курицей, шпинатом и сырами, который он накануне приготовил вместе со своей семьей.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 200 гр.
- куриное филе – 300 гр.
- шпинат – 300 гр.
- тесто песочное или любое по Вашему вкусу – 500 гр.
- куриное яйцо - 4 шт.
- сливки – 30 мл.
- сыр моцарелла – 100 гр.
- сыр Горгонзола – 40 гр.
- Петрушка – по вкусу
- Лук «Шалот» – 50 грн.
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезаем куриное филе и грибы небольшими кубиками. Обжариваем на сковороде филе 7-8 минут. Обязательно солим и перчим по вкусу.
- Куриное филе отставляем в сторону. На этой же сковороде обжариваем лук и добавляем грибы. Оставляем на 5-7 минут, постоянно помешивая. Туда же добавляем шпинат и тушим еще 10 минут. Отставляем в сторону.
- Тесто разминаем в руках и выкладываем в смазанную форму, пальцами формируем бортики пирога. Тесто прокалываем вилкой по всей поверхности. Подсушиваем основание 15 минут в духовке (температура 180°С).
- Яйца необходимо взбить венчиком до пузырьков. Вливаем сливки и добавляем перец, соль. Венчиком смешиваем все компоненты. В эту же посуду добавляем куриное филе, шпинат и грибы. Тщательно перемешиваем.
- Теперь наполняем форму с основой. Выливаем грибы с курицей и шпинатом. Сверху посыпаем сырами натертыми Моцарелла и Горгонзола.
- Отправляем Киш в духовой шкаф на 35 минут. Температура выпекания 180°С.
- Подаем Киш к столу, сверху посыпая петрушкой. Приятного аппетита!
Киш Лорен з курицей, шпинатом и сырами: рецепт для семейного ужина от шоумена Юлика / пресс-служба артиста