Курица карри по-индийски: рецепт от участника "Адской кухни"

11 ноября 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Курица карри по-индийски: рецепт от участника
Курица карри по-индийски: рецепт от участника "Адской кухни"
Unsplash.com

Как приготовить сочную птицу с пикантными нотками Востока - курица карри по индийскому рецепту от участника "Адской кухни" Юрия Диденко.

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Куриное мясо – достаточно питательное, но при этом считается диетическим. Оно богато витаминами группы В, а витамин В6 поддерживает организм при простуде. Именно поэтому врачи советуют давать больным куриный бульон – он не тяжелый для организма, но достаточно питательный. А как можно нестандартно приготовить курицу, Новый канал узнал у участника реалити «Адская кухня» Юрия Диденко.

Участник реалити «Адская кухня» Юрия Диденко / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

  • Кокосовое молоко – 400 мл 
  • Лук – 100 г 
  • Чеснок – 20 г 
  • Корень имбиря – 20 г 
  • Помидоры – 150 г 
  • Перец халапеньо – по вкусу (в зависимости от степени остроты, которую хотите достичь в блюде) 
  • Готовая паста карри – 100 г
  • Куриное филе – 1 кг
  • Рис басмати – сколько съедите
  • Кинза – для украшения 
  • Оливковое масло – для жарки 
  • Сок лимона
  • Соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготавливаем все ингредиенты к готовке. Овощи промываем и снимаем кожицу.
  2. Мелко нарезаем овощи и обжариваем на масле. Для простоты приготовления добавляем готовую желтую пасту карри. Можно приготовить ее самим. Для этого возьмите 200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили – по вкусу, специи: карри, куркуму, зиру и кориандр. Все – молотые и по вкусу. Взбиваем все до однородной массы.
  3. В овощи добавляем пасту карри и слегка прижариваем. Затем заливаем кокосовым молоком и тушим на медленном огне пять минут. В это время нарезаем кубиком курицу (вместо филе можно взять бедро без шкуры – оно вкуснее).
  4. Индусы овощи оставляют просто поджаренными, я же пробиваю блендером и протираю через сито. В протертый овощной соус кладу нарезанную курицу и тушу до готовности. При этом дозаправляю солью, сахаром и соком лимона.
  5. Теперь варим рис басмати для гарнира. Готовую курицу карри подаем с рисом, украшаем кинзой. Приятного аппетита!

Кстати, вместо кокосового молока можно использовать сливки, а вместо басмати – другой рис, – делится Юрий Диденко. – Вот только это уже будет не индийский вариант карри, а украинский.

Курица карри по-индийски: рецепт от участника "Адской кухни" / Unsplash.com

Напомним,

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