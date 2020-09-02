Пикантная курица с грибами со сливками рецепт

Пикантная курица с грибами со сливками рецепт

Сочная курица в соусе никого не оставит равнодушным. Для ее приготовления в домашних условиях не понадобится духовка.

Ингредиенты:

Курица 1 шт.,

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Сливочное масло 75 г.,

Луковица 1 шт.,

Чеснок 1 зубчик,

Куриный бульон 500 мл,

Сливки 200 мл,

Шампиньоны 350 г.,

Петрушка, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Кусочки курицы обваливаем в муке, соли и перце.

2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и обжариваем на нем курицу до корочки с каждой стороны.

3. Перекладываем курицу в кастрюлю, ставим на средний огонь, добавляем чеснок, лук, сливки и тимьян.

4. Доводим смесь до кипения, затем тушим от 12 до 15 минут на среднем огне.

5. Добавляем нарезанные грибы и тушим, чтобы соус загустел.

6. Солим и перчим блюдо, добавляем оставшееся масло.

Приятного аппетита!

Совет

Подавать курицу желательно с гарниром, для этого отлично подходит картофельное пюре.

Напомним,