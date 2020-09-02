Пикантная курица с грибами со сливками рецепт

2 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Пикантная курица с грибами со сливками рецепт
Пикантная курица с грибами со сливками рецепт
pixabay.com

Сочная курица в соусе никого не оставит равнодушным. Для ее приготовления в домашних условиях не понадобится духовка.

Ингредиенты: 

Способ приготовления:

1. Кусочки курицы обваливаем в муке, соли и перце.

2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и обжариваем на нем курицу до корочки с каждой стороны.

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3. Перекладываем курицу в кастрюлю, ставим на средний огонь, добавляем чеснок, лук, сливки и тимьян.

4. Доводим смесь до кипения, затем тушим от 12 до 15 минут на среднем огне.

5. Добавляем нарезанные грибы и тушим, чтобы соус загустел.

6. Солим и перчим блюдо, добавляем оставшееся масло.

Приятного аппетита!

Совет

Подавать курицу желательно с гарниром, для этого отлично подходит картофельное пюре. 

Напомним,

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