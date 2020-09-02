Пикантная курица с грибами со сливками рецепт
Сочная курица в соусе никого не оставит равнодушным. Для ее приготовления в домашних условиях не понадобится духовка.
Ингредиенты:
- Курица 1 шт.,
- Сливочное масло 75 г.,
- Луковица 1 шт.,
- Чеснок 1 зубчик,
- Куриный бульон 500 мл,
- Сливки 200 мл,
- Шампиньоны 350 г.,
- Петрушка, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Кусочки курицы обваливаем в муке, соли и перце.
2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и обжариваем на нем курицу до корочки с каждой стороны.
4. Доводим смесь до кипения, затем тушим от 12 до 15 минут на среднем огне.
5. Добавляем нарезанные грибы и тушим, чтобы соус загустел.
6. Солим и перчим блюдо, добавляем оставшееся масло.
Приятного аппетита!
Совет
Подавать курицу желательно с гарниром, для этого отлично подходит картофельное пюре.
Напомним,