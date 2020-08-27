Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт
Настоящий кулинарный шедевр – картофель с пряностями – в домашних условиях можно приготовить быстро, легко и без значительных денежных затрат.
Картофель может быть пикантным, интересным и даже незабываемым, для этого мы используем в рецепте чеснок и зелень!
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг.,
- Чеснок 2 зуб,
- Масло слив. 30 г.,
- Зелель по вкусу,
- Соль, перец.
Способ приготовления:
1. Картофель очищаем от кожуры, режим на дольки или кусочки.
2. Мелко нарезаем чеснок и зелень.
4. Картофель перемешайте с соусом и отправьте в духовку в пакете для запекания.
5. Запекайте картофель при 200 градусах 30-40 минут.
Приятного аппетита!
Совет!
Старайтесь выбирать клубни приблизительно одинакового размера, чтобы их можно было порезать на однотипные дольки.
Напомним,