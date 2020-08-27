Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт

Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт

Настоящий кулинарный шедевр – картофель с пряностями – в домашних условиях можно приготовить быстро, легко и без значительных денежных затрат.

Привыкли к классическому, привычному и домашнему вкусу картофеля в сочетании с мясными или рыбными продуктами?

Картофель может быть пикантным, интересным и даже незабываемым, для этого мы используем в рецепте чеснок и зелень!

Ингредиенты:

Картофель 1 кг.,

Чеснок 2 зуб,

Масло слив. 30 г.,

Зелель по вкусу,

Соль, перец.

Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт

Способ приготовления:

1. Картофель очищаем от кожуры, режим на дольки или кусочки.

2. Мелко нарезаем чеснок и зелень.

3. В отдельной миске смешиваем чеснок и зелень с мягким сливочным маслом.

4. Картофель перемешайте с соусом и отправьте в духовку в пакете для запекания.

5. Запекайте картофель при 200 градусах 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Совет!

Старайтесь выбирать клубни приблизительно одинакового размера, чтобы их можно было порезать на однотипные дольки.

Напомним,