Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт

27 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт
Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт
pixabay.com

Настоящий кулинарный шедевр – картофель с пряностями – в домашних условиях можно приготовить быстро, легко и без значительных денежных затрат.

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Привыкли к классическому, привычному и домашнему вкусу картофеля в сочетании с мясными или рыбными продуктами?

Картофель может быть пикантным, интересным и даже незабываемым, для этого мы используем в рецепте чеснок и зелень!

Ингредиенты:

  • Картофель 1 кг.,
  • Чеснок 2 зуб,
  • Масло слив. 30 г.,
  • Зелель по вкусу,
  • Соль, перец.

Королевский картофель с зеленью и пряностями рецепт

Способ приготовления:

1. Картофель очищаем от кожуры, режим на дольки или кусочки.

2. Мелко нарезаем чеснок и зелень.

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3. В отдельной миске смешиваем чеснок и зелень с мягким сливочным маслом.

4. Картофель перемешайте с соусом и отправьте в духовку в пакете для запекания.

5. Запекайте картофель при 200 градусах 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Совет!

Старайтесь выбирать клубни приблизительно одинакового размера, чтобы их можно было порезать на однотипные дольки.

Напомним,

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