Почему курицу нельзя мыть перед приготовлением: мнение ученых

6 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Почему курицу нельзя мыть перед приготовлением: мнение ученых
Почему курицу нельзя мыть перед приготовлением: мнение ученых
pixabay.com

Ученые FSA предупредили, что привычка мыть курицу перед приготовлением способствует распространению бактерий.

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Кампилобактерии, находящиеся на поверхности куриного мяса, могут доставить человеку множество неприятностей. В ВОЗ отмечают, что в целом инфекции переносятся людьми нормально, но для детей и пожилых людей такие бактерии могут быть очень опасными.  

В одной только британии ежегодно 280 тыс. человек заражаются данными микроорганизмами, кампилобактерии являются самой распространенной причиной гастроэнтерита. Около 44% процентов британцев признались, что моют куриное мясо перед приготовлением, чтобы очистить его от бактерий. 

Во время мытья бактерии попадают на руки, одежду, столы и кухонную утварь вместе с каплями воды. Термической обработки достаточно, чтобы уничтожить микроорганизмы, при этом они не будут разбросаны по всей кухне, что снизит вероятность заражения.

Напомним,

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