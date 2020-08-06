Почему курицу нельзя мыть перед приготовлением: мнение ученых
Ученые FSA предупредили, что привычка мыть курицу перед приготовлением способствует распространению бактерий.
В одной только британии ежегодно 280 тыс. человек заражаются данными микроорганизмами, кампилобактерии являются самой распространенной причиной гастроэнтерита. Около 44% процентов британцев признались, что моют куриное мясо перед приготовлением, чтобы очистить его от бактерий.
Во время мытья бактерии попадают на руки, одежду, столы и кухонную утварь вместе с каплями воды. Термической обработки достаточно, чтобы уничтожить микроорганизмы, при этом они не будут разбросаны по всей кухне, что снизит вероятность заражения.
Напомним,