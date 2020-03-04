Грибная подлива с курицей универсальная (рецепт)
Прекрасная подлива с курицей и грибами для всей семьи, попробуйте!
- Куриное филе 300-400 г.,
- Луковица 1 шт.,
- Карри 1 ч. ложка,
- Грибы 200 г.,
- Соль по вкусу,
- Сметана 200 г.,
- Сливочное масло 50 г.,
- Бульон куриный 400 мл.,
- Мука 2 ст. ложки,
- Мускатный орех 30 г.
Способ приготовления:
1. Нарезаем куриное филе, посыпаем карри, обжариваем.
2. Лук измельчаем и тоже обжариваем. Добавляем грибы и держим на огне до испарения жидкости.
4. Растапливаем сливочное масло на отдельной сковороде, добавляем муку и размешиваем венчиком. Вливаем сметану и бульон.
5. Теперь к соусу добавляем курицу и грибы, солим по вкусу и держим на огне 5 минут. Подавать можно с мускатным орехом. Приятного аппетита!
Напомним,