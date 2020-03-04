Грибная подлива с курицей универсальная (рецепт)

4 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Грибная подлива с курицей универсальная (рецепт)

Прекрасная подлива с курицей и грибами для всей семьи, попробуйте!

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Ингредиенты:

  • Куриное филе 300-400 г., 
  • Луковица 1 шт.,
  • Карри 1 ч. ложка,
  • Грибы 200 г.,
  • Соль по вкусу,
  • Сметана 200 г.,
  • Сливочное масло 50 г.,
  • Бульон куриный 400 мл.,
  • Мука 2 ст. ложки,
  • Мускатный орех 30 г.

Способ приготовления:

1. Нарезаем куриное филе, посыпаем карри, обжариваем. 

2. Лук измельчаем и тоже обжариваем. Добавляем грибы и держим на огне до испарения жидкости.

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3. Солим и перчим смесь.

4. Растапливаем сливочное масло на отдельной сковороде, добавляем муку и размешиваем венчиком. Вливаем сметану и бульон. 

5. Теперь к соусу добавляем курицу и грибы, солим по вкусу и держим на огне 5 минут. Подавать можно с мускатным орехом. Приятного аппетита!

Напомним,

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