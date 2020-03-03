Великий пост и завтрак: яблочный крамбл для всей семьи (рецепт)
Предлагаем вам рецепт, который подойдет для завтрака во время Великого поста. Крамбл – вкусное и полезное блюдо для детей и взрослых!
- Яблоки 6 шт.
- Жидкий мед 15-16 ст. ложек,
- Крахмал 2 ст. ложки,
- Корица 1 ч. ложка,
- Мука 3/4 ст. муки,
- Овсяные хлопья 1 стакан,
- Сода 1 ч. ложка,
- Разрыхлитель 1 ч. ложка,
- Растительное масло 1/2 стакана.
Способ приготовления:
1. Очищенные от кожуры яблоки нарезаем кусочками.
3. Добавляем к муке овсянку, соду и разрыхлитель. Затем перемешиваем с маслом и медом до крупной крошки.
4. Выкладываем яблоки в форму, добавляем смесь овсянки и муки, запекаем при 180% градусах 45 минут. Приятного аппетита!
Напомним,