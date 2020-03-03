Великий пост и завтрак: яблочный крамбл для всей семьи (рецепт)

3 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Великий пост и завтрак: яблочный крамбл для всей семьи (рецепт)
Великий пост и завтрак: яблочный крамбл для всей семьи (рецепт)

Предлагаем вам рецепт, который подойдет для завтрака во время Великого поста. Крамбл – вкусное и полезное блюдо для детей и взрослых!

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Ингредиенты: 

  • Яблоки 6 шт.
  • Жидкий мед 15-16 ст. ложек,
  • Крахмал 2 ст. ложки,
  • Корица 1 ч. ложка,
  • Мука 3/4 ст. муки,
  • Овсяные хлопья 1 стакан,
  • Сода 1 ч. ложка,
  • Разрыхлитель 1 ч. ложка,
  • Растительное масло 1/2 стакана. 

Способ приготовления:

1. Очищенные от кожуры яблоки нарезаем кусочками. 

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2. Смешиваем отдельно крахмал и корицу, добавляем смесь к яблокам, заливаем 3-4 ст. ложками меда и снова перемешиваем. 

3. Добавляем к муке овсянку, соду и разрыхлитель. Затем перемешиваем с маслом и медом до крупной крошки.

4. Выкладываем яблоки в форму, добавляем смесь овсянки и муки, запекаем при 180% градусах 45 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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