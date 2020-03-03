Великий пост и завтрак: яблочный крамбл для всей семьи (рецепт)

Великий пост и завтрак: яблочный крамбл для всей семьи (рецепт)

Предлагаем вам рецепт, который подойдет для завтрака во время Великого поста. Крамбл – вкусное и полезное блюдо для детей и взрослых!

Яблоки 6 шт.

Жидкий мед 15-16 ст. ложек,

Крахмал 2 ст. ложки,

Корица 1 ч. ложка,

Мука 3/4 ст. муки,

Овсяные хлопья 1 стакан,

Сода 1 ч. ложка,

Разрыхлитель 1 ч. ложка,

Растительное масло 1/2 стакана.

Способ приготовления:

1. Очищенные от кожуры яблоки нарезаем кусочками.

2. Смешиваем отдельно крахмал и корицу, добавляем смесь к яблокам, заливаем 3-4 ст. ложками меда и снова перемешиваем.

3. Добавляем к муке овсянку, соду и разрыхлитель. Затем перемешиваем с маслом и медом до крупной крошки.

4. Выкладываем яблоки в форму, добавляем смесь овсянки и муки, запекаем при 180% градусах 45 минут. Приятного аппетита!

Напомним,