Драники с грибами и сметаной в духовке (рецепт)

27 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Драники с грибами и сметаной в духовке (рецепт)
Драники с грибами и сметаной в духовке (рецепт)
pixabay.com

Рецепт для тех, кто устал печь и кушать блины на Масленицу.

Читайте такжеБлины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»
Ингредиенты:

  • Картофель 5 шт.,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Лук 2 шт,
  • Мука 2 ст. ложки,
  • Чеснок 1 зуб.,
  • Шампиньоны 4-5 шт.,
  • Сметана, 
  • Соль по вкусу,
  • Перец по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Чистим готовый картофель лук и чеснок, натираем на терке. Добавляем муку, яйцо, соль и перец, перемешиваем.

Читайте такжеПеченочные оладьи с начинкой (рецепт)
2. Грибы нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на отдельной сковородке.

3. Берем керамические горшочки и выкладываем первый слой картофельной смеси.

Затем кладем немного грибов и сметаны, повторяем слои. 

4. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180-200 градусов. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепт

Материалы по теме

Блины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)
Еда и рецепты

Блины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)
Масленица 2020: картофельные блины с зеленью (рецепт)
Еда и рецепты

Масленица 2020: картофельные блины с зеленью (рецепт)
Печеночные оладьи с начинкой (рецепт)
Еда и рецепты

Печеночные оладьи с начинкой (рецепт)
Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)
Еда и рецепты

Масленица 2020: блины с индейкой и манго (рецепт)

Популярное на сайте

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Популярное видео

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK