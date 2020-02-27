Драники с грибами и сметаной в духовке (рецепт)
Рецепт для тех, кто устал печь и кушать блины на Масленицу.
- Картофель 5 шт.,
- Яйцо 1 шт.,
- Лук 2 шт,
- Мука 2 ст. ложки,
- Чеснок 1 зуб.,
- Шампиньоны 4-5 шт.,
- Сметана,
- Соль по вкусу,
- Перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Чистим готовый картофель лук и чеснок, натираем на терке. Добавляем муку, яйцо, соль и перец, перемешиваем.
3. Берем керамические горшочки и выкладываем первый слой картофельной смеси.
Затем кладем немного грибов и сметаны, повторяем слои.
4. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180-200 градусов. Приятного аппетита!
Напомним,