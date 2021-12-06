Пицца в день пиццы: как приготовить легендарное итальянское блюдо за 15 минут

6 декабря 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Пицца в день пиццы: как приготовить легендарное итальянское блюдо за 15 минут
Пицца в день пиццы: как приготовить легендарное итальянское блюдо за 15 минут
pixabay.com

Всего 15 минут понадобится вам, чтобы смешать ингредиенты и испечь пиццу, которая порадует своим утонченным вкусом!

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Если вы хотите получить быструю и вкусную пиццу, используйте наш рецепт! Вам понадобится минимум продуктов, а также всего 15 минут свободного времени.

Ингредиенты:

  • Яйцо 1 шт.,
  • Мука 2 ст. ложки,
  • Сметана 2 ст. ложки,
  • Соль по вкусу,
  • Кетчуп 50 г.,
  • Горчица 1 ч. ложка,
  • Перец по вкусу.
  • Ветчина 100 г.,
  • Сыр 100 г.

Способ приготовления:

1. Смешиваем для теста яйцо, сметану, соль и муку до сметанообразной консистенции. 

2. Кетчуп и горчица понадобятся нам для соуса, их смешиваем отдельно.

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3. В смазанную маслом форму выкладываем тесто, затем намазываем на него соус, распределяем его по всей форме, но не смешивая с тестом.

4. Выкладываем нашу начинку, ветчину и сыр.

5. Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10-15 минут.

Напомним,

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