Пицца в день пиццы: как приготовить легендарное итальянское блюдо за 15 минут

Пицца в день пиццы: как приготовить легендарное итальянское блюдо за 15 минут

Всего 15 минут понадобится вам, чтобы смешать ингредиенты и испечь пиццу, которая порадует своим утонченным вкусом!

Ингредиенты:

Яйцо 1 шт.,

Мука 2 ст. ложки,

Сметана 2 ст. ложки,

Соль по вкусу,

Кетчуп 50 г.,

Горчица 1 ч. ложка,

Перец по вкусу.

Ветчина 100 г.,

Сыр 100 г.

Способ приготовления:

Если вы хотите получить быструю и вкусную пиццу , используйте наш рецепт! Вам понадобится минимум продуктов, а также всего 15 минут свободного времени.

1. Смешиваем для теста яйцо, сметану, соль и муку до сметанообразной консистенции.

2. Кетчуп и горчица понадобятся нам для соуса, их смешиваем отдельно.

3. В смазанную маслом форму выкладываем тесто, затем намазываем на него соус, распределяем его по всей форме, но не смешивая с тестом.

4. Выкладываем нашу начинку, ветчину и сыр.

5. Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10-15 минут.

Напомним,