Пицца в день пиццы: как приготовить легендарное итальянское блюдо за 15 минут
Всего 15 минут понадобится вам, чтобы смешать ингредиенты и испечь пиццу, которая порадует своим утонченным вкусом!
Ингредиенты:
- Яйцо 1 шт.,
- Мука 2 ст. ложки,
- Сметана 2 ст. ложки,
- Соль по вкусу,
- Кетчуп 50 г.,
- Горчица 1 ч. ложка,
- Перец по вкусу.
- Ветчина 100 г.,
- Сыр 100 г.
Способ приготовления:
1. Смешиваем для теста яйцо, сметану, соль и муку до сметанообразной консистенции.
2. Кетчуп и горчица понадобятся нам для соуса, их смешиваем отдельно.
4. Выкладываем нашу начинку, ветчину и сыр.
5. Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10-15 минут.
Напомним,