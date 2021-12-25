МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Жирафы
25 декабря 2021 23:12
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Жирафы
пресс-служба канала Украина
26 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Жирафы.
МАСКА. На сцене выступило 3 постоянных участника, оставшихся в шоу, – противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор. Именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение нескольких месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Жирафы скрывался певец Melovin.
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Жирафы / пресс-служба канала Украина
Еще немного – и я бы здесь задохнулся! Я смотрел первый сезон «МАСКИ», его смотрела моя мама. Поэтому я не мог отказать ни шоу, ни маме. Но она не знала, что я участвую в нем, – признался MELOVIN сразу после того, как показал свое лицо, а потом обратился к публике голосом Жирафы. – Друзья, я очень благодарна вам, что все-таки вижу вас вживую. Буду смотреть на цветы у себя дома. И теперь могу сказать – DZIDZIO, я готова лететь в Португалию! (смеется)