Маша Ефросинина умилила Сеть новогодней фотосессией с семьей
На снимках запечатлены муж ведущей, мама, сестра и дочь.
Особое внимание поклонников привлекли романтические кадры артистки с мужем ‒ бизнесменом Тимуром Хромаевым. На совместных снимках влюбленные позируют в уютных домашних образах: Маша ‒ в клетчатой рубашке и шортах, а Тимур ‒ в штанах и белом джемпере. Фотографии наполнены новогодним настроением и счастьем.
Всем, кто празднует сегодня Рождество, желаем уюта и любви,‒ написала звезда.
Напомним,