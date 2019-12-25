Маша Ефросинина умилила Сеть новогодней фотосессией с семьей

25 декабря 2019 16:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина умилила Сеть новогодней фотосессией с семьей
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

На снимках запечатлены муж ведущей, мама, сестра и дочь.

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Накануне новогодних праздников Маша Ефросинина устроила семейную фотосессию. Трогательными кадрами знаменитость поделилась в Instagram-аккаунте своего бренда одежды.

Особое внимание поклонников привлекли романтические кадры артистки с мужем ‒ бизнесменом Тимуром Хромаевым. На совместных снимках влюбленные позируют в уютных домашних образах: Маша ‒ в клетчатой рубашке и шортах, а Тимур ‒ в штанах и белом джемпере. Фотографии наполнены новогодним настроением и счастьем.

Всем, кто празднует сегодня Рождество, желаем уюта и любви,
‒ написала звезда.

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К слову, это не первая романтическая фотосессия с мужем в этом году. В честь 17-й годовщины знакомства телеведущая также поделилась нежными снимками с мужем в своем микроблоге.

Напомним,

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Маша Ефросинина умилила Сеть новогодней фотосессией с семьей

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