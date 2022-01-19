Муж Маши Ефросининой подрался с хулиганами в Амстердаме: Боялась, что они его убьют

19 января 2022 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Муж Маши Ефросининой подрался с хулиганами в Амстердаме: Боялась, что они его убьют
Ведущая Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая Маша Ефросинина поделилась интересной историей из личной жизни.

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На днях на YouTube-канале Маши Ефросининой «Экзамен» вышел новый выпуск, в котором ведущая выведывала интересные факты из жизни у известного боксера Александра Усика.

Но помимо личных признаний Усика публика была удивлена признаниями самой Маши. В частности, звезда поделилась историей, которая случилась с ней и ее супругом во время новогоднего отпуска в Амстердаме.

Оказалось, что во время одной из прогулок по улочкам Амстердама, на пути Маши и Тимура появились хулиганы. Они начали приставать к паре, а один из них даже схватил ведущую за попу.

Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina

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Тимур не смог стерпеть такой наглости. Между бизнесменом и хулиганами завязалась потасовка. К счастью, серьезных последствий избежать удалось. На помощь супругам подоспела местная полиция.

Нам навстречу шла компания, наверное, 12 ребят, афроамериканцев. И один из них схватил меня за пятую точку. Мой Тимур полез в драку с этими людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Я ненавижу Амстердам. И я очень переживала, что его просто убьют. Но полиция была рядом, - вспоминает Ефросинина.

Напомним, 

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