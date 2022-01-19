Муж Маши Ефросининой подрался с хулиганами в Амстердаме: Боялась, что они его убьют
Ведущая Маша Ефросинина поделилась интересной историей из личной жизни.
Но помимо личных признаний Усика публика была удивлена признаниями самой Маши. В частности, звезда поделилась историей, которая случилась с ней и ее супругом во время новогоднего отпуска в Амстердаме.
Оказалось, что во время одной из прогулок по улочкам Амстердама, на пути Маши и Тимура появились хулиганы. Они начали приставать к паре, а один из них даже схватил ведущую за попу.
Нам навстречу шла компания, наверное, 12 ребят, афроамериканцев. И один из них схватил меня за пятую точку. Мой Тимур полез в драку с этими людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Я ненавижу Амстердам. И я очень переживала, что его просто убьют. Но полиция была рядом, - вспоминает Ефросинина.
Напомним,