Муж Маши Ефросининой подрался с хулиганами в Амстердаме: Боялась, что они его убьют

Ведущая Маша Ефросинина поделилась интересной историей из личной жизни.

На днях на YouTube-канале Маши Ефросининой «Экзамен» вышел новый выпуск, в котором ведущая выведывала интересные факты из жизни у известного боксера Александра Усика.

Но помимо личных признаний Усика публика была удивлена признаниями самой Маши. В частности, звезда поделилась историей, которая случилась с ней и ее супругом во время новогоднего отпуска в Амстердаме.

Оказалось, что во время одной из прогулок по улочкам Амстердама, на пути Маши и Тимура появились хулиганы. Они начали приставать к паре, а один из них даже схватил ведущую за попу.

Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina

Тимур не смог стерпеть такой наглости. Между бизнесменом и хулиганами завязалась потасовка. К счастью, серьезных последствий избежать удалось. На помощь супругам подоспела местная полиция.

Нам навстречу шла компания, наверное, 12 ребят, афроамериканцев. И один из них схватил меня за пятую точку. Мой Тимур полез в драку с этими людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Я ненавижу Амстердам. И я очень переживала, что его просто убьют. Но полиция была рядом, - вспоминает Ефросинина.

Напомним,