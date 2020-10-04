О чем молчат женщины: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)

О чем молчат женщины: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)

7 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Смотрите в 6 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины : в студию к легендарной Оксане Байрак придет героиня, которая не знает, стоит ли связывать свою судьбу с иностранцем. С одной стороны, у настоящей любви нет преград и в Инстаграме на красивых фотографиях полно счастливых пар, подтверждающих это. Но с другой – нужно бросить все свое нажитое тут, рискнуть и переехать в страну с другими традициями, устоями и менталитетом. Наши эксперты поделятся личными историями, как оказались в ловушке, связав жизнь с иностранцем и как пытались доказать права на детей. Звездные гости, наоборот, расскажут свои секреты интернациональных счастливых отношений.

6 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 06.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.