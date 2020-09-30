О чем молчат женщины: стоит ли обращаться к суррогатной матери

30 сентября 2020 11:50 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: стоит ли обращаться к суррогатной матери
О чем молчат женщины: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

Миллионы женщин мечтают стать мамами, как и героиня ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ - Надежда.

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Из-за проблем со здоровьем, рождение малыша для нее так и остается мечтой. В новом выпуске проекта "О чем молчат женщины", который выйдет сегодня в 19:00, ведущая Оксана Байрак совместно с экспертами помогут героине разобраться в вопросе суррогатного материнства.

Для героини Нади обратиться за помощью к суррогатной маме - последняя надежда иметь ребенка, ведь девушка перенесла трансплантацию почки. После этого врачи не дают никаких гарантий, что беременность будет безопасной.

Я всегда хотела детей. Но беременность опасна и для ребенка, и для меня – я могу потерять почку, – говорит героиня. – Есть много рисков для малыша – выкидыш, развитие патологий, ребенок может родиться раньше срока.

О чем молчат женщины: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2020) / кадр из программы

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Надя не знает, стоит ли ей обратиться к суррогатной матери - будет ли тогда этот ребенок по-настоящему ее и почувствует ли она любовь к нему.

В студии соберутся профессионалы лучших клиник и социальных служб по работе с суррогатными матерями и родителями, а также не менее компетентные врачи репродуктологи, юристы и священники, которые категорически не одобряют явление суррогатного материнства.

Смотрите выпуск «О чем молчат женщины» сегодня, 30 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Оксана Байрак телешоу суррогатное материнство О чем молчат женщины телешоу 2020

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