О чем молчат женщины: стоит ли обращаться к суррогатной матери
Миллионы женщин мечтают стать мамами, как и героиня ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ - Надежда.
Для героини Нади обратиться за помощью к суррогатной маме - последняя надежда иметь ребенка, ведь девушка перенесла трансплантацию почки. После этого врачи не дают никаких гарантий, что беременность будет безопасной.
Я всегда хотела детей. Но беременность опасна и для ребенка, и для меня – я могу потерять почку, – говорит героиня. – Есть много рисков для малыша – выкидыш, развитие патологий, ребенок может родиться раньше срока.
В студии соберутся профессионалы лучших клиник и социальных служб по работе с суррогатными матерями и родителями, а также не менее компетентные врачи репродуктологи, юристы и священники, которые категорически не одобряют явление суррогатного материнства.
Смотрите выпуск «О чем молчат женщины» сегодня, 30 сентября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,