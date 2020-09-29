ТОП-3 самых смешных скетчей Страны У 2.0: над чем смеются украинцы

29 сентября 2020 21:35 Юлия Крутиева
ТОП-3 самых смешных скетчей Страны У 2.0: над чем смеются украинцы
Над чем смеются украинцы: ТОП-3 самых смешных скетчей "Страны У 2.0"
пресс-служба

В эфире телеканала ТЕТ идет премьера скетчкома "Страна У 2.0" с понедельника по пятницу в 19:15.

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В обновленном скетчкоме "Страна У 2.0" телезрители смеются над сотрудниками супермаркета, молодежью из села, девушками на пижамной вечеринке, циркачами, украинскими учеными, бизнесменами и госслужащими.

Некоторые скетчи зрителям понравились особенно, поэтому делимся топом самых смешных прямо сейчас.

Правильная финансовая политика от Вити Розового

Ребята в очередной раз решили подзаработать денег, но теперь так, чтобы наверняка. И набрали товара столько, что машина Вити не выдержала, пришлось два мешка моркови Славе и Маркиану нести на своих плечах. Как теперь делить прибыль? Кто сколько товара на место доставил, тот столько и получает. Правильная финансовая политика от Вити Розового.

На Ивана, на Купала

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Каждый год в ночь на Ивана Купала девушки плетут венки и пускают их по течению, чтобы встретить свою судьбу. Но они не могли предположить, что в такую волшебную ночь одному оболтусу захочется ловить рыбу сеткой. И вместо отборных карпов и карасиков этот горе-рыбак поймает все венки из трех ближайших сел.

Самое страшное на девичнике – не открыть бутылку вина

На девичнике все готово к началу праздника, осталось самое главное – открыть вино. Штопора нет, меча самурая тоже, остается пилочка для маникюра. Теперь от сноровки Саши зависит судьба и настроение всего вечера.

А больше шуток и комедийных ситуаций в эфире ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15. ТЕТ делает все ради твоей улыбки!

Напомним, 

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