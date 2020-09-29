ТОП-3 самых смешных скетчей Страны У 2.0: над чем смеются украинцы
В эфире телеканала ТЕТ идет премьера скетчкома "Страна У 2.0" с понедельника по пятницу в 19:15.
Некоторые скетчи зрителям понравились особенно, поэтому делимся топом самых смешных прямо сейчас.
Правильная финансовая политика от Вити Розового
Ребята в очередной раз решили подзаработать денег, но теперь так, чтобы наверняка. И набрали товара столько, что машина Вити не выдержала, пришлось два мешка моркови Славе и Маркиану нести на своих плечах. Как теперь делить прибыль? Кто сколько товара на место доставил, тот столько и получает. Правильная финансовая политика от Вити Розового.
На Ивана, на Купала
Самое страшное на девичнике – не открыть бутылку вина
На девичнике все готово к началу праздника, осталось самое главное – открыть вино. Штопора нет, меча самурая тоже, остается пилочка для маникюра. Теперь от сноровки Саши зависит судьба и настроение всего вечера.
А больше шуток и комедийных ситуаций в эфире ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15. ТЕТ делает все ради твоей улыбки!
Напомним,