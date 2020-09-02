"Страна У 2.0" покажет, идет ли Игорю Ласточкину форма охранника

2 сентября 2020 18:27 Юлия Крутиева
Страна У 2.0
пресс-служба

Уже 14 сентября состоится премьера обновленного скетчкома "Страна У 2.0" на ТЕТ.

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Помимо новых поводов и ситуаций для юмора с новыми героями "Страна У 2.0", телезрителей порадует и присутствие старой гвардии актеров.

В одном из скетчей все роли исполнят хорошо известные юмористы из предыдущих сезонов скетчкома. Речь идет об Анастасии Оруджовой, Александре Станкевиче и Игоре Ласточкине. Они исполняют роли двух охранников и кассира.

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Герои скетча покажут людям, чем занимается персонал супермаркета, когда нет покупателей. И чем – когда они есть.

Но самое главное послание: что бы не происходило, надо смотреть на жизнь позитивно. Как и делают герои магазинной локации.

Анастасия Оруджова описала свою новую героиню так:

Я играю кассира Ингу. Это женщина с самыми яркими макияжами в супермаркете и, наверное, в мире (улыбается). Инга испытывает тёплые чувства к охраннику Шуре, но ещё не готова в этом признаться. Она сварливая, резкая, громкая, но несмотря ни на что, очень добрая.

А Александр Станкевич сравнил их скетч с фильмом “Тупой и еще тупее”, только в магазине – добавил актер.

Чтобы посмотреть, идет ли Игорю Ласточкину форма охранника супермаркета, увидеть самый яркий макияж на всем белом свете и посмеяться с бытовых скетчей, включайте ТЕТ уже 14 сентября в 19:15 и наслаждайтесь премьерой.

Напомним,

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