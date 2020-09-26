О чем молчат женщины: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2020)

26 сентября 2020 21:10 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2020)
кадр из программы

30 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 5 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: к Оксане Байрак придет героиня, которая безумно мечтает о ребенке. Но после трансплантации почки врачи не дают никаких гарантий, что беременность обойдется без жертв. Обратиться ли к суррогатной матери? Но будет ли тогда этот ребенок по- настоящему ее? Почувствует ли она что-то к этому ребенку? В студии соберутся профессионалы лучших клиник и социальных служб по работе с суррогатными матерями и родителями, а также не менее компетентные врачи репродуктологи, юристы и священники, которые категорически не одобряют явление суррогатного материнства.

5 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 30.09.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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