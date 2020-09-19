О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
19 сентября 2020 23:50
О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
кадр из программы
23 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.
О чем молчат женщины: к Оксане Байрак придет героиня, которая воспитывает ребенка одна. Девушка не знает, имеет ли она право строить отношения с мужчинами? Не испортит ли это отношения с ребёнком, который и так травмирован болезненным разводом, а теперь ещё и будет чувствовать отдаление мамы?
4 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.