О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)

19 сентября 2020 23:50 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
кадр из программы

23 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 4 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: к Оксане Байрак придет героиня, которая воспитывает ребенка одна. Девушка не знает, имеет ли она право строить отношения с мужчинами? Не испортит ли это отношения с ребёнком, который и так травмирован болезненным разводом, а теперь ещё и будет чувствовать отдаление мамы?

4 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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