Надя Дорофеева вспомнила, какое впечатление на нее произвела Наталья Могилевская при первой встрече

4 октября 2020 13:30 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева вспомнила, какое впечатление на нее произвела Наталья Могилевская при первой встрече
Наталия Могилевская и Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Девушки познакомились 12 лет назад.

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На днях певица Наталья Могилевская отметила юбилей. Народной любимице исполнилось 45 лет. В связи с этим событием артистка устроила громкую вечеринку, на которую пригласила звездных друзей, среди которых была и Надя Дорофеева.

Участница группы «Время и Стекло» вспомнила, как произошло ее знакомство с коллегой по сцене. Случилось это забавным образом в раздевалке во время съемок вокальной телепередачи «Шанс».

Я захожу в магазин, где одевали всех, кто принимал участие в «Шансе» и направляюсь к женской раздевалке. А там Наталья такая: «Привет!» и она голая была. Я сразу поняла, что она простая и классная девушка,
‒ делится впечатлениями Надя.

Надя Дорофеева и Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram

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А вот легендарный хореограф Григорий Чапкис помнит Могилевскую еще совсем юной, когда она только начинала прокладывать свой путь в шоу-бизнесе.

Она училась в эстрадно-цирковом училище, где я был хореографом. Вот тогда она делала первые шаги, только начинала свою творческую деятельность. Она еще студенткой была, молоденькая, хорошенькая. А потом мы встретились, когда я был судьей в первых «Танцях з зірками»,
‒ вспомнил танцовщик.

Напомним,

Надя Дорофеева и Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram
 

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