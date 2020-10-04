Надя Дорофеева вспомнила, какое впечатление на нее произвела Наталья Могилевская при первой встрече
4 октября 2020 13:30
Наталия Могилевская и Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram
Девушки познакомились 12 лет назад.
Надя Дорофеева.
Участница группы «Время и Стекло» вспомнила, как произошло ее знакомство с коллегой по сцене. Случилось это забавным образом в раздевалке во время съемок вокальной телепередачи «Шанс».
Я захожу в магазин, где одевали всех, кто принимал участие в «Шансе» и направляюсь к женской раздевалке. А там Наталья такая: «Привет!» и она голая была. Я сразу поняла, что она простая и классная девушка,‒ делится впечатлениями Надя.
Надя Дорофеева и Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram
Она училась в эстрадно-цирковом училище, где я был хореографом. Вот тогда она делала первые шаги, только начинала свою творческую деятельность. Она еще студенткой была, молоденькая, хорошенькая. А потом мы встретились, когда я был судьей в первых «Танцях з зірками»,‒ вспомнил танцовщик.
Напомним,
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Надя Дорофеева и Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram