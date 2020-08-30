Надя Дорофеева рассказала о фотосессии для мужского глянца: Там видно все
В декабре 2016 года певица Надя Дорофеева украсила обложку мужского журнала Playboy.
Экс-солистка группы «Время и Стекло» до момента съемок в Playboy согласовала с организаторами глянца концепт фотосессии: кадры должны были быть черно-белыми, а все интимные места прикрыты тенью. Так и случилось, финальные снимки полностью удовлетворили артистку, однако, когда фото появились в Интернете «умные ребята подтянули контрастность и там было все видно».
Дорофеева признается, что очень дискомфортно чувствует себя, когда на ней мало одежды. В связи с этим у нее часто происходят конфликты со стилистами.
Я стесняюсь, когда одета слишком откровенно и чувствую дискомфорт. Поэтому у меня всегда конфликтные моменты со стилистами из-за этого. Мне некомфортно, когда чересчур… Сейчас стараюсь все воспринимать как творческую задачу,– делится певица.
У меня всю жизнь были комплексы, что я очень худенькая. И как раз все эти фотосессии помогли мне принять и полюбить себя,– добавила Надя.
Напомним,