Надя Дорофеева рассказала о фотосессии для мужского глянца: Там видно все

30 августа 2020 14:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева рассказала о фотосессии для мужского глянца: Там видно все
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

В декабре 2016 года певица Надя Дорофеева украсила обложку мужского журнала Playboy.

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В YouTube-шоу «2POPODCAST» исполнительница вспомнила о курьезном случае, который случился после съемок в глянце. Артистке было очень неловко, когда она увидела свои кадры в Сети.

Экс-солистка группы «Время и Стекло» до момента съемок в Playboy согласовала с организаторами глянца концепт фотосессии: кадры должны были быть черно-белыми, а все интимные места прикрыты тенью. Так и случилось, финальные снимки полностью удовлетворили артистку, однако, когда фото появились в Интернете «умные ребята подтянули контрастность и там было все видно».

Певица Надя Дорофеева для журнала Playboy / социальная сеть Instagram

Дорофеева признается, что очень дискомфортно чувствует себя, когда на ней мало одежды. В связи с этим у нее часто происходят конфликты со стилистами.

Я стесняюсь, когда одета слишком откровенно и чувствую дискомфорт. Поэтому у меня всегда конфликтные моменты со стилистами из-за этого. Мне некомфортно, когда чересчур… Сейчас стараюсь все воспринимать как творческую задачу,
– делится певица.

Певица Надя Дорофеева для журнала Playboy / социальная сеть Instagram

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Обратной стороной медали является то, что именно откровенные наряды и съемки помогли девушке раскрепоститься, принять себя и полюбить свое тело.

У меня всю жизнь были комплексы, что я очень худенькая. И как раз все эти фотосессии помогли мне принять и полюбить себя,
– добавила Надя.

Напомним,

 

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