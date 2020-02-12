Бывший жених Кейт Хадсон во второй раз станет отцом

12 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Бывший жених Кейт Хадсон во второй раз станет отцом
Мэттью Беллами с женой
instagram.com/elloelle

Пополнение намечается в семье известного британского певца.

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Речь идет о бывшем муже актрисы Кейт Хадсон – 42-летнем Мэттью Беллами, который является солистом известной рок-группы «Muse».

Нынешняя жена Беллами, 29-летняя Элль Эванс, беременна. Раскрыть секрет будущая мама решила на своей странице в Инстаграм.

Элль опубликовала в Сети фотографию с мужем, на которой продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик.

Наша маленькая семья растет,
 – написала Эванс в комментариях под снимком, поставила в конце смайлы в виде двух сердец и зодиакального знака Близнецов. Публика гадает, таким образом женщина сообщила, что ждет близнецов, или же месяц предстоящих родов.

Мэттью Беллами с женой / instagram.com/elloelle
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Но если Элль Эванс станет мамой впервые, то у Мэттью уже есть ребенок. Он воспитывает 8-летнего сына Мэттью от отношений с Хадсон.

Напомним,

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