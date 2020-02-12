Бывший жених Кейт Хадсон во второй раз станет отцом
Пополнение намечается в семье известного британского певца.
Нынешняя жена Беллами, 29-летняя Элль Эванс, беременна. Раскрыть секрет будущая мама решила на своей странице в Инстаграм.
Элль опубликовала в Сети фотографию с мужем, на которой продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик.
Наша маленькая семья растет,– написала Эванс в комментариях под снимком, поставила в конце смайлы в виде двух сердец и зодиакального знака Близнецов. Публика гадает, таким образом женщина сообщила, что ждет близнецов, или же месяц предстоящих родов.
Напомним,