Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела: «Мое сердце просто разрывается»
2 февраля 2020 года семья звезды фильма «Пятый элемент» стала больше.
Перед этой беременностью у актрисы случился выкидыш, и она очень переживала, чтобы малышка родилась крепенькой и здоровой. К сожалению, сейчас Милла сообщила не очень приятную новость поклонникам.
У Ошин тяжелый случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживать ее всю неделю, – пишет Милла Йовович. – Врачи рекомендовали ей усиленное питание. Но она так быстро засыпает во время кормления грудью, что нам приходится докармливать ее сцеженным молоком из бутылочки. У бедной крошки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше.
Напомним,