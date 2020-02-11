Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела: «Мое сердце просто разрывается»

2 февраля 2020 года семья звезды фильма «Пятый элемент» стала больше.

На свет появилась третья доченька. Милла Йовович и ее супруг Пол Андерсон были на седьмом небе от счастья, ведь эта девочка очень долгожданная для пары.

Перед этой беременностью у актрисы случился выкидыш, и она очень переживала, чтобы малышка родилась крепенькой и здоровой. К сожалению, сейчас Милла сообщила не очень приятную новость поклонникам.

Дочки Миллы Йовович / instagram.com/millajovovich

На своей странице в Инстаграм Йовович рассказала, что у дочки диагностировали желтуху и им пришлось лечь в клинику. Сердце матери просто разрывается, звезда молится за здоровье своей крохи.

У Ошин тяжелый случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживать ее всю неделю, – пишет Милла Йовович. – Врачи рекомендовали ей усиленное питание. Но она так быстро засыпает во время кормления грудью, что нам приходится докармливать ее сцеженным молоком из бутылочки. У бедной крошки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше.

Напомним,