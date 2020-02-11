Макс Барских готовится снять новый видео блокбастер в Голливуде

11 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Макс Барских готовится снять новый видео блокбастер в Голливуде
Певец Макс Барских
Secret Service Entertainment Agency

Певец запускает международный кастинг на съёмки нового клипа в Голливуде.

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Спустя пару дней после масштабной премьеры кино-работы «Лей, не жалей» Макс Барских со своей командой приступил к созданию нового видео на сингл, название которого пока держится в тайне.

На своей странице в Инстаграм Барских уже анонсировал международный кастинг среди девушек для участия в новом клипе, съемки которого пройдут в Лос-Анджелесе. 

Певец Макс Барских / Secret Service Entertainment Agency
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Также певец удивил поклонников интригующим фото с американской актрисой Сашей Лусс, запечатленных на Каннском кинофестивале в прошлом году. 

Если ты похожа на Сашу Лусс, а твоей внешности может позавидовать любая модель, ты – именно та, кого я ищу для главной роли в своем новом клипе, – прокомментировал Барских. – Присылай свои фото в Директ @ganna_bogdan и до встречи на съемочной площадке. Обратите внимание, в кастинге могут принимать участие девушки, которые проживают в Лос-Анджелесе.

Напомним, 

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