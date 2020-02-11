Макс Барских готовится снять новый видео блокбастер в Голливуде

Певец запускает международный кастинг на съёмки нового клипа в Голливуде.

Спустя пару дней после масштабной премьеры кино-работы «Лей, не жалей» Макс Барских со своей командой приступил к созданию нового видео на сингл, название которого пока держится в тайне.

На своей странице в Инстаграм Барских уже анонсировал международный кастинг среди девушек для участия в новом клипе, съемки которого пройдут в Лос-Анджелесе.

Певец Макс Барских / Secret Service Entertainment Agency

Также певец удивил поклонников интригующим фото с американской актрисой Сашей Лусс, запечатленных на Каннском кинофестивале в прошлом году.

Если ты похожа на Сашу Лусс, а твоей внешности может позавидовать любая модель, ты – именно та, кого я ищу для главной роли в своем новом клипе, – прокомментировал Барских. – Присылай свои фото в Директ @ganna_bogdan и до встречи на съемочной площадке. Обратите внимание, в кастинге могут принимать участие девушки, которые проживают в Лос-Анджелесе.

Напомним,