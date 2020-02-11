Макс Барских готовится снять новый видео блокбастер в Голливуде
Певец запускает международный кастинг на съёмки нового клипа в Голливуде.
На своей странице в Инстаграм Барских уже анонсировал международный кастинг среди девушек для участия в новом клипе, съемки которого пройдут в Лос-Анджелесе.
Если ты похожа на Сашу Лусс, а твоей внешности может позавидовать любая модель, ты – именно та, кого я ищу для главной роли в своем новом клипе, – прокомментировал Барских. – Присылай свои фото в Директ @ganna_bogdan и до встречи на съемочной площадке. Обратите внимание, в кастинге могут принимать участие девушки, которые проживают в Лос-Анджелесе.
Напомним,