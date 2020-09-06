Маша Ефросинина вышла на прогулку с аксессуаром за 93 тысячи гривен
Чтобы быть незаменимой, нужно быть всегда разной, ‒ именно этого правила придерживается телеведущая Маша Ефросинина.
В своем микроблоге 41-летняя Мария поделилась кадром с лифта, где показала свой будничный лук. Для прогулки с сыном женщина выбрала зеленый спортивный костюм свободного кроя от собственного бренда Mashsh, стоимость которого 1900 гривен. А вот дополнить свой образ артистка решила дорогим аксессуаром. Звезда похвасталась сумочкой из коллекции Dior, стоимостью около 93 тысяч гривен.
Под охраной,‒ написала в посте Ефросинина, добавив хештег «Полицейский Саса».
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