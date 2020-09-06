Маша Ефросинина вышла на прогулку с аксессуаром за 93 тысячи гривен

6 сентября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина вышла на прогулку с аксессуаром за 93 тысячи гривен
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Чтобы быть незаменимой, нужно быть всегда разной, ‒ именно этого правила придерживается телеведущая Маша Ефросинина.

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Знаменитость вдохновляет тысячи украинок выглядеть превосходно. Ее уникальный стиль включает в себя классику, женственность, смелые тренды и умеренную соблазнительность. Свой индивидуализм ведущая подчеркивает не только на светских мероприятиях, но и в повседневной жизни.

В своем микроблоге 41-летняя Мария поделилась кадром с лифта, где показала свой будничный лук. Для прогулки с сыном женщина выбрала зеленый спортивный костюм свободного кроя от собственного бренда Mashsh, стоимость которого 1900 гривен. А вот дополнить свой образ артистка решила дорогим аксессуаром. Звезда похвасталась сумочкой из коллекции Dior, стоимостью около 93 тысяч гривен.

Маша Ефросинина с сыном Александром / социальная сеть Instagram

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На одном фото звезда позирует одна, а на втором с сыном Сашей. Мальчик облачился в кепку полицейского.

Под охраной,
 ‒ написала в посте Ефросинина, добавив хештег «Полицейский Саса».

Напомним,

Маша Ефросинина / социальная сеть Instagram

Сумка из коллекции Dior / социальная сеть Instagram
 

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