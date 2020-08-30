Маша Ефросинина о внутреннем беспокойстве: Устала от постоянного страха

30 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина о внутреннем беспокойстве: Устала от постоянного страха
Маша Ефросинина
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Знаменитость решила поделиться с подписчиками своим эмоциональным состоянием.

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Телеведущая Маша Ефросинина выразила свое мнение касательно новой волны COVID-19. Звезда подробно описала, как пандемия повлияла на рабочие планы, отдых и жизнь в целом.

В первую очередь, артистке довелось отказаться от планового отпуска за границей, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности. В последние дни лета ей особенно не хватает отдыха в жарких странах.

О чем я думаю в последние дни лета? О том, что не поняла, было ли оно. Ну, вот лето, в классическом его понимании с отдыхом, облезлым носом, с вечеринками через день, спонтанными полетами и чемоданами, в которых валяются вьетнамками в песке с прошлого лета. Не было ни весны, ни лета,
– пишет Ефросинина.

Ведущая каждый день просыпается со страхом за своих близких и надеждой на светлое будущее. Вся эта ситуация повлияла на взаимоотношения между Марией и ее родными. Сейчас, как никогда раньше, она ощущает мощную связь с ними:

Сегодня внутри я чувствую усталость от постоянного страха: я никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек, пойти на юбилей к родному человеку, заказать еду в ресторане и отказаться от нее, видя, что курьер без маски и перчаток. Еще полгода назад мне даже в галлюцинациях бы не появилось, что можно встретиться с подругой на ужине и закончить его не опустошенной бутылкой Пино Гриджио, а общим походом сдать ПЦР «на всякий случай».

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Особого удара звезде приносят новости о том, что болеют друзья, коллеги, которых нельзя даже навестить и поддержать вживую. Артистка возмущена таким раскладом событий.

Стали болеть друзья и знакомые... И меня бесит чувство, что первым делом ты думаешь, не что срочно привезти им из лекарств и фруктов, а когда, бляха, ты контактировал с ними... Бесит! Так не было, так не должно быть,
‒ добавила Мария.

Напомним,

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