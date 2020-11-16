Продается дом с собакой: 5 интересных фактов о новой мелодраме на СТБ

Продается дом с собакой: 5 интересных фактов о новой мелодраме на СТБ

Уже сегодня, 16 ноября, на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Продается дом с собакой» производства Mamas Film Production.

В понедельник и вторник в 20:15 зрители будут следить за внезапными переменами в жизни Полины, которая одновременно теряет отца, любимого мужчину, жилье и работу. 5 интересных фактов о предстоящей премьере "Продается дом с собакой" – в материале.

1. Зрители смогут и посмеяться, и поплакать. Все потому, что история снята на стыке жанров: и комедия, и драма, и мелодрама. Каждый найдет что-то свое.

2. В сериале зрители будут следить за полюбившимися актерами. В главных ролях – любимец украинских телезрительниц Антон Батырев и прекрасная Зоряна Марченко. Дадут ли они шанс друг другу на настоящие чувства?

3. Также одну из главных ролей в проекте исполнил пес. Как Сэм повлияет на развитие истории – смотрите совсем скоро в эфире.

4. Это отличный выбор для просмотра в прохладный осенний вечер. Сериал окутает вас романтикой, вызовет множество эмоций и поводов для размышлений.

5. Оригинальный сценарий, красивые локации для сьемок и прекрасная команда проекта. Большинство съемок происходило за городом.

Не пропустите премьеру сериала «Продается дом с собакой» с Зоряной Марченко и Антоном Батыревым в главных ролях 16 и 17 ноября, в 20:15 на СТБ!