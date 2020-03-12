Кто такой Александр Пискунов и почему его ждет Возмездие?

14 марта в 19:00 на канале 2+2 стартует четырехсерийный детективный триллер «Возмездие» с Александром Пискуновым в главной роли.

Его героя - Виктора Павлова - обвиняют в серии убийств молодых женщин. И доказать его причастность к делу желают не только прокуроры, но и адвокат Павлова, который еще не давно триумфально защищал парня в зале суда.

Премьера сериале состоится уже в субботу, зрители увидят сразу все серии детектива. А пока TV.UA собрал главные факты об Александре Пискунове.

К 28 годам актер успел сыграть в более 15 успешных проектах, среди которых полнометражные картины «Межа», «Киборги», «Круты-1918», а также британско-французская драма «Смерть Сталина». Также актер играет в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Для актерской работы Пискунов готов освоить любые навыки. Для съемок в фильме «Межа» Александр учил словацкий, для «Крут» освоил игру на гитаре, а в «Возмездие» актеру пришлось много стрелять и драться.

«Если ты хочешь сниматься, должен быть готов к новым вызовам. Мы, актеры, должны все делать. И каждый раз это скорее интересно, чем сложно. Сейчас вот учусь ездить на лошади, биться на саблях с группой крутых каскадеров “STUNTALOT”».

Жизнь сводила Александра со многими знаковыми людьми: во время учебы в Киевском национальном университете театра кино и телевидения им. Карпенко-Карого его мастером был Дмитрий Богомазов, позже актера в роботе увидел Эдуард Митницкий и предложил ему сыграть в спектакле.

«Мне действительно очень повезло с людьми. Со времен школы, университета мне всегда встречались и встречаются добрые, хорошие и мудрые люди – это главное. Я считаю себя счастливым, потому что знаю этих людей».

У Александра мистическая дата рождения. Актер родился 31 декабря.

Несмотря на то, что Александру чаще предлагают драматические роли, парень считает себя комедийным актером. Пискунов любит посмеяться как в жизни, так и на сцене, и в кадре. В каждом персонаже актер пытается найти что-то хорошее и смешное, ведь, по его мнению, искрений смех делает людей счастливее.

«Мне часто достаются драматические роли, хотя я комедийный актер! (улыбается) Мне так не хватает комедии! Не знаю, почему так. В жизни во мне больше юмора, чем драмы. Я люблю шутить, это просто частичка меня. Люблю подкалывать коллег, но по-доброму. Стараюсь в каждом персонаже найти что-то хорошее и смешное».

И напоследок, история героя Александра в «Возмездии» – главная интрига сериала. Актер не раскрывает все карты, но признается, подобного персонажа у него еще не было.

«О своем герое могу рассказать немного, потому что в его истории вся интрига сериала. Но я к нему отношусь с любовью и опаской. Павлов, так зовут моего героя, подозревается в убийствах женщин. Он мог попасть за решетку, но беспринципный адвокат Волков его оправдал. Сразу после заседания суда жена Волкова становится очередной жертвой маньяка. И начинается игра, в которой бывший клиент адвоката становится его главным врагом. Никогда раньше я не играл таких героев, хотя кастинг-директора не раз говорили, что видят меня в подобной роли. Поэтому для меня это был своеобразный вызов – смогу или нет».