Кого ждет Возмездие: ТОП-5 фактов о новом сериале

В эту субботу в 19:00 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийного детективного триллера «Возмездие», в котором главную роль сыграл Андрей Фединчик.

Актеру досталась роль беспринципного адвоката Волкова, который за щедрое вознаграждение готов оправдывать даже убийц. Но после очередного успеха жизнь Волкова рушится – его жену убивают, а главный подозреваемый по делу – клиент адвоката. Помогут ли Волкову в расследовании его бывшие враги и сможет ли он докопаться до правды – узнаем совсем скоро.

В день премьеры зрители увидят сразу все серии детектива.

Главные факты о «Возмездии» от TV.UA

1. Кастинг на проект длился 2 месяца! Только на роль Волкова пробовались более 20 известных украинских актеров театра и кино. В конце концов выбор пал на Андрея Фединчика.

«Я шел на пробы с боевым настроем – хотел попасть в проект. Я уже играл в детективах, исторических фильмах, мелодрамах. Но Волков абсолютно новый для меня персонаж с крутой историей», – признается Андрей Фединчик.

Также в сериале сыграли: Александр Пискунов, Дмитрий Сова, Екатерина Варченко, Павел Костицын, Ирина Бондаренко и другие.

2. Единственная девушка в отделе полиции – героиня Аня Кашкарева, которую сыграла Катя Варченко. Прямо во время съемок актрисе пришлось изменить имидж и в кадре состричь волосы. По словам авторов проекта, это один из самых важных моментов в сериале.

3. Один из съемочных дней с Александром Пискуновым длился почти 15 часов!

4. Главная интрига детектива – орудие убийства маньяка. До последнего зрители не будут знать, чем именно совершает преступление негодяй.

«Это главная тайна сериала, поэтому не могу назвать орудие убийства. Думаю, зрителей шокирует финал. Но скажу, что оно похоже на то, чем убили Белого ходока в «Игре престолов», или это было у ходока», – отмечает Александр Пискунов.

5. Телеведущий и актер Павел Костицын сыграл в «Возмездии» честного, принципиального адвоката. Мало кто знает, но в жизни Павел не умеет водить машину. Именно поэтому в сериале герой Костицына, юрист Руслан Маркович, ездит с водителем.