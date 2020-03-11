Кого ждет Возмездие: ТОП-5 фактов о новом сериале

Эксклюзив 11 марта 2020 23:10 Александр Кива
Кого ждет Возмездие: ТОП-5 фактов о новом сериале
Кого ждет Возмездие: ТОП-5 фактов о новом сериале

В эту субботу в 19:00 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийного детективного триллера «Возмездие», в котором главную роль сыграл Андрей Фединчик.

Читайте такжеСтала известна дата премьеры детективного триллера Возмездие

Актеру досталась роль беспринципного адвоката Волкова, который за щедрое вознаграждение готов оправдывать даже убийц. Но после очередного успеха жизнь Волкова рушится – его жену убивают, а главный подозреваемый по делу – клиент адвоката. Помогут ли Волкову в расследовании его бывшие враги и сможет ли он докопаться до правды – узнаем совсем скоро. 

В день премьеры зрители увидят сразу все серии детектива.

Главные факты о «Возмездии» от TV.UA

1. Кастинг на проект длился 2 месяца! Только на роль Волкова пробовались более 20 известных украинских актеров театра и кино. В конце концов выбор пал на Андрея Фединчика.

«Я шел на пробы с боевым настроем – хотел попасть в проект. Я уже играл в детективах, исторических фильмах, мелодрамах. Но Волков абсолютно новый для меня персонаж с крутой историей», – признается Андрей Фединчик.

Также в сериале сыграли: Александр Пискунов, Дмитрий Сова, Екатерина Варченко, Павел Костицын, Ирина Бондаренко и другие.

2. Единственная девушка в отделе полиции – героиня Аня Кашкарева, которую сыграла Катя Варченко. Прямо во время съемок актрисе пришлось изменить имидж и в кадре состричь волосы. По словам авторов проекта, это один из самых важных моментов в сериале.

3. Один из съемочных дней с Александром Пискуновым длился почти 15 часов!

4. Главная интрига детектива – орудие убийства маньяка. До последнего зрители не будут знать, чем именно совершает преступление негодяй.  

«Это главная тайна сериала, поэтому не могу назвать орудие убийства. Думаю, зрителей шокирует финал. Но скажу, что оно похоже на то, чем убили Белого ходока в «Игре престолов», или это было у ходока», –  отмечает Александр Пискунов.

Читайте такжеЛюбий, ми переїжджаємо: на канале 1+1 стартует новое реалити
5. Телеведущий и актер Павел Костицын сыграл в «Возмездии» честного, принципиального адвоката. Мало кто знает, но в жизни Павел не умеет водить машину. Именно поэтому в сериале герой Костицына, юрист Руслан Маркович, ездит с водителем.

Облако тегов

сериалы 2+2 интересные факты сериалы 2020 Возмездие сериал Возмездие

Материалы по теме

Отречение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Отречение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
ТОП-5 интересных фактов о второй части Ничто не случается дважды
Анонсы на ТВ

ТОП-5 интересных фактов о второй части Ничто не случается дважды
Отречение: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Отречение: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Нюхач 4 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Нюхач 4 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK