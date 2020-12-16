Кохання на виживання-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2020)

16 декабря 2020 20:40 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2020)
пресс-служба Нового канала

22 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 15 выпуске реалити Кохання на виживання-4: Семейная пара Вовы и Яны отправились в Перу за яркими впечатлениями, и чтобы устроить тест-драйв отношениям. Опасный регион Икитос встретил их не радужно. Вову распяли, а его супругу заставили плыть по самое опасной реке мира Амазонке. Пара ловила крокодилов, изучала азы секс-коучинга и танцевала племенные танцы. Но самой сложной оказалась проверка изменой. Чем закончится для них поездка в Перу?

15 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 22.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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