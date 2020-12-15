Кохання на виживання-4: участницу реалити лечили органами мертвых животных

Испытание довело участницу Кохання на виживання-4 до слез.

Перуанские традиции, которые Новый канал показывает в реалити «Кохання на виживання» , продолжают шокировать зрителей. По статистике, 95% местного населения исповедует христианство. Но когда у перуанцев что-то случается, они бегут к шаманам. Чаще всего обращаются к ним, если заболевают. Чем только не лечат местных – и гадкими настойками, и «массажем» агрессивными муравьями и даже погибшими животными.

Люди со всего мира приезжают ко мне на ритуал древних инков под названием бораго, – рассказывает шаман Силиро. – С помощью него я лечу людей органами животных. Копытами у головы помогаю убрать глупые мысли. Печенью собираю негативную энергию. А если положить на женщину половой орган быка, она становится более плодовитой.

Испытать действие такого лечения на себе смогла и участница реалити «Кохання на виживання» Наталья. Она прилетела в Перу с парнем Максимом, чтобы разобраться в отношениях. По условиям этой проверки, мужчина должен был ответить на вопросы о пристрастиях и увлечениях любимой. Каждый неправильный ответ ложился грузом на Наталью.

Я давно перестала есть мясо. Не могу его ни готовить, ни даже трогать, – говорит она. – Не хожу на рынки, где продаются тушки, потому что мне неприятно даже смотреть на мясо. Когда на меня клали органы, они были скользкими, холодными и вонючими. Мухи летали прямо возле моего лица. Не знаю, чем я такое заслужила. Хотела, чтобы все это быстрее закончилось.

В какой-то момент девушка заплакала. Парню стало не по себе. Смогут ли они выдержать испытание, и как закончится их поездка в Перу – смотрите в реалити «Кохання на виживання» сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,