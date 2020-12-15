Кохання на виживання-4: участницу реалити лечили органами мертвых животных
Испытание довело участницу Кохання на виживання-4 до слез.
Люди со всего мира приезжают ко мне на ритуал древних инков под названием бораго, – рассказывает шаман Силиро. – С помощью него я лечу людей органами животных. Копытами у головы помогаю убрать глупые мысли. Печенью собираю негативную энергию. А если положить на женщину половой орган быка, она становится более плодовитой.
Я давно перестала есть мясо. Не могу его ни готовить, ни даже трогать, – говорит она. – Не хожу на рынки, где продаются тушки, потому что мне неприятно даже смотреть на мясо. Когда на меня клали органы, они были скользкими, холодными и вонючими. Мухи летали прямо возле моего лица. Не знаю, чем я такое заслужила. Хотела, чтобы все это быстрее закончилось.
В какой-то момент девушка заплакала. Парню стало не по себе. Смогут ли они выдержать испытание, и как закончится их поездка в Перу – смотрите в реалити «Кохання на виживання» сегодня в 19:00 на Новом канале.
Напомним,