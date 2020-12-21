Супер Топ-модель по-украински: последняя фотосессия реалити едва не закончилась серьезной травмой

21 декабря 2020 12:35 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: последняя фотосессия реалити едва не закончилась серьезной травмой
Участница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Саша Литвин
пресс-служба Нового канала

На финале «Супер Топ-модели по-украински» произошло ЧП.

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Если в зале висит огромная 200-килограммовая люстра, значит рано или поздно на ней должны повиснуть участницы «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал). 

Фантастическая съемка на люстре, украшенной тысячами камней Swarovski, стала последней фотосессией сезона. 

Мне хотелось, чтобы каждая из финалисток доказала, что она — королева Суперсезона, — объяснила ведущая Алла Костромичева. — Для этого у девушек было все: роскошные платья и по-настоящему королевский антураж. Девушкам нужно было в прямом смысле прыгнуть выше своей головы и сделать пять успешных кадров, повиснув на парящей люстре.

Участница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Саша Литвин / пресс-служба Нового канала
Чтобы сделать удачную фотографию, финалистки должны были подобрать выигрышные позы и обыграть роскошный шлейф платьев. При этом они висели под потолком, что и стало главным усложнителем испытания. 

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Саша Литвин и вовсе чуть не получила серьезную травму — модель слишком туго намотала на руку петлю, прикрепленную к люстре (держась за петлю, девушки поднимались в воздух). В какой-то момент ткань так сильно затянулась вокруг запястья девушки, что ей стало больно! Увидев, что с моделью происходит что-то не то, эксперты реалити Нового канала не на шутку испугались и тут же попросили опустить люстру.

Это были самые длинные пять минут в моей жизни! Чувствовала, что еще чуть-чуть, и я вывихну себе кисть. Испытание было очень сложным, но хорошо, что все хорошо закончилось, — отметила Саша Литвин.

Участница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Саша Литвин / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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