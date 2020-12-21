Супер Топ-модель по-украински: последняя фотосессия реалити едва не закончилась серьезной травмой
21 декабря 2020 12:35
Участница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Саша Литвин
пресс-служба Нового канала
На финале «Супер Топ-модели по-украински» произошло ЧП.
«Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал).Чтобы сделать удачную фотографию, финалистки должны были подобрать выигрышные позы и обыграть роскошный шлейф платьев. При этом они висели под потолком, что и стало главным усложнителем испытания.Напомним,
Фантастическая съемка на люстре, украшенной тысячами камней Swarovski, стала последней фотосессией сезона.
Мне хотелось, чтобы каждая из финалисток доказала, что она — королева Суперсезона, — объяснила ведущая Алла Костромичева. — Для этого у девушек было все: роскошные платья и по-настоящему королевский антураж. Девушкам нужно было в прямом смысле прыгнуть выше своей головы и сделать пять успешных кадров, повиснув на парящей люстре.
Участница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Саша Литвин / пресс-служба Нового канала
Это были самые длинные пять минут в моей жизни! Чувствовала, что еще чуть-чуть, и я вывихну себе кисть. Испытание было очень сложным, но хорошо, что все хорошо закончилось, — отметила Саша Литвин.
Участница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Саша Литвин / пресс-служба Нового канала