Холостячка: Александр Эллерт намекнул на беременность Ксении Мишиной – трогательное фото

27 декабря 2020 00:17 Юлия Крутиева
Холостячка: Александр Эллерт намекнул на беременность Ксении Мишиной – трогательное фото
Холостячка Ксения Мишина и Александр Эллерт
пресс-служба

Случилось то, чего так долго ждали все поклонники шоу Холостячка – они узнали, остались ли вместе Ксения Мишина и Александр Эллерт.

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В программе "Холостячка. Жизнь после проекта" Ксения Мишина рассказала, что с Александром Эллертом она счастлива в отношениях. Более того, спустя всего несколько дней по окончании реалити – влюбленные стали жить вместе.

Сейчас Ксения и Александр наслаждаются обществом друг друга и теперь спокойно могут в Сети делиться совместными фотографиями, а также открыто появляться вместе на публике. Сегодня же Саша решил в очередной раз подогреть интерес поклонников к их паре.

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В Инстаграм-сториз сценарист 95 Квартала опубликовал снимок с помощью которого он решил заявить о беременности Ксении. В кадре запечатлена Мишина с округлившимся животиком, который нежно целует ее любимый мужчина.

Вчера на пост-шоу кое о чем забыли рассказать, – подписал фото Эллерт.

Слабо верится в то, что Ксения сейчас беременна, и что именно таким способом пара расскажет о пополнении в семье. Александр – комик, поэтому наверное нас будет ждать еще не одно громкое фото об их паре, которое будет всего лишь очередной шуткой.

Напомним,

 

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