Один за всех: итальянка ищет своих родителей в Украине – расследование длилось почти год

26 декабря 2020 03:00 Юлия Крутиева
Один за всех: итальянка ищет своих родителей в Украине – расследование длилось почти год
Один за всех: итальянка ищет своих родителей в Украине – расследование длилось почти год
пресс-служба

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу Один за всех Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в запутанной семейной истории.

За помощью проекта обратилась 23-летняя Бьянка из Италии. Еще в семилетнем возрасте она узнала, что живет в приемной семье, а ее биологические родители – украинцы. Это не единственное потрясение, которое Бьянка перенесла в детстве. Приемная мама также оставила семью, а отец самостоятельно воспитывал дочь еще с одним приемным сыном. В последней надежде на то, чтобы узнать правду о своем рождении, девушка обратилась к команде проекта.

Бьянка / кадр из программы

Почти год на «Один за всех» проводили собственное журналистское расследование и готовы озвучить его потрясающие результаты! Сколько на самом деле у девушки братьев и сестер? И чем закончатся поиски украинских родственников красавицы из Венеции? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

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