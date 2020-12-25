Новогодняя неделя сказочных фильмов и мультиков на телеканале ТЕТ

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 28 декабря по 1 января.

С 28 декабря по 1 января телеканал ТЕТ зарядит тебя праздничным настроением вместе с культовыми героями.

В понедельник в 12:15 – «Лоракс»

Недалекое будущее. Стоит нажать на кнопку – и мир изменится по твоему желанию: прямо под окном вырастут горы, во дворе зашумит океан. Одно плохо – все эти вещи ненастоящие, сделанные из пластика. Но для влюбленного Теда нет преград. Одно желание прекрасной девушки – увидеть последнее живое дерево – и он отправляется в путь.

По дороге Тед встречает Находкинса, из-за которого весь мир стал пластиковым. Вместе они пытаются исправить ситуацию и вернуть расположение духа леса Лоракса.

Во вторник в 12:15 — «Принцесса и лягушка»

Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную принцессу. Но что произойдет, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца?

В современной истории по мотивам знакомой сказки события происходят в Новом Орлеане, родине джаза. Главные герои – прекрасная принцесса и принц, которого превратили в лягушку. Чтобы снова стать человеком, ему нужен лишь один поцелуй...

в 12:15 —

Перед завтраком, в качестве разминки, нужно поверить в шесть невозможных вещей. Алиса Кингсли так старательно отнеслась к этому упражнению, что попала в Страну Чудес! Оказалось, что в ней она уже не впервые, поэтому все жители страны ждут от девушки, что она победит жестокую Красную Королеву. Только Алиса может справиться с коварной завоевательницей и вернуть престол истинной правительнице Страны Чудес – Белой королеве. Но вот беда, Алиса совсем не помнит свой прошлый визит, и не желает вспоминать, а все, что происходит, представляется ей плохим сном.

В пятницу в 13:00 — «Заколдованная Элла»

Элле не очень повезло в жизни. Еще в детстве немного странная фея, наложила на нее заклятие послушания. С тех пор девушка не может никому отказать ни в одной просьбе. И когда люди начали пользоваться этой ее особенностью, Элла решила найти фею и заставить ее снять с себя заклятие. Девушка отправляется в невероятное путешествие, где ее ждут приключения, искренняя любовь и хитрые заговоры.

Ярких новогодних и рождественских праздников. Включайте и смотрите ТЕТ, у нас есть все ради вашей улыбки.