МастерШеф-10: кто станет победителем – решит финальная битва

Уже в субботу, 26 декабря, в 19:00 в МастерШеф-10 на СТБ семерка лучших кулинаров-аматоров сразится с суперфинале.

Наконец-то вся страна узнает имя победителя юбилейного сезона "МастерШеф-10" – самого знаменитого кулинарного шоу! Кто же заслужит заветное звание – Яна, Ира, Мирра, Маша, Ирина, Юля или Дима?

Финишная прямая на "МастерШеф-10" – это наиболее волнительный и ответственный этап, ведь ни у кого нет права на ошибку! Битвы черных уже не будет, и с каждым конкурсом кто-то из аматоров будет выбывать.

Испытаний, конечно же, будет несколько – они станут настоящей машиной времени для участников! Сперва они приготовят усовершенствованное блюдо, с которым приходили на кастинг, а затем получат шанс исправить свое самое провальное кулинарное творение, которое привело их к черным фартукам или шквалу критики. Аматоры столкнутся со своими самыми большими страхами и факапами!

Кто-то из участников нарушит правила испытания и не использует все ингредиенты в блюде! У каждой ошибки будет особо высокая цена.

Кто же станет победителем и почему на кухне будут вся двадцатка сезона – узнаем в субботу на СТБ!