Неля Шовкопляс в свой День рождения рассказала, как материнство изменило ее жизнь

Сегодня, 26 января, свой день рождения празднует самая позитивная телеведущая Сніданок з 1+1, волонтер проекта «Здійсни мрію» и мама пятилетних двойняшек - Матвея и Тимофея, Неля Шовкопляс.

Ведущей исполнилось 33 года и в честь своего Дня рождения Неля поделилась с TV.UA своими эмоциями, историями и планами, связанными с материнством.

Телеведущая Неля Шовкопляс вспомнила, как в свои 27 лет уже хотела иметь семью и детей, и была уверена, что знает, что ее ожидает. Но недавно Неля призналась, что уже через неделю после рождения детей у нее случились первые трудности.

«Я помню, как в какой-то момент я просто сижу в кресле и начинаю плакать. Я плакала и говорила: «Мама, я думала, что я готова, но я не готова». Я постоянно переживала за детей. К тому же отсутствовал нормальный сон, нужно было постоянно наблюдать за малышами и кормить их каждые два часа», - поделилась телеведущая.

Неля Шовкопляс с детьми / пресс-служба

По словам Нели, дети на 100% меняют нашу жизнь. Через какое-то время ты понимаешь, что твой ритм уже не будет прежним. Ты кардинально меняешься. В одни моменты ты становишься более позитивным, а в другие надеваешь образ защитницы.

«Ты чувствуешь большую ответственность за детей. И если не дай бог их кто-то хочет обидеть, у тебя внутри просыпаются до этого неизвестные и непривычные ощущения. Ты понимаешь, что ради своих детей ты готов свернуть горы, и это прекрасное чувство», - добавила Неля.

Неля Шовкопляс в детстве / пресс-служба

Во время разговора Неля рассказала, что после рождения сыновей у нее немного изменились цели и планы на жизнь. Теперь они четко разделяются на личные, связанные с детьми, и в целом семейные. Телеведущая признается, что в приоритете своих целей она все больше начала ориентироваться на детей. Неле очень хочется, чтобы ее сыновья уже с раннего возраста познавали мир и смогли увидеть, как можно больше.

«В 2013 году я ездила в Париж в Диснейленд – впечатления неимоверные. Но, вспоминая это, я всегда думаю, что классно было бы повезти туда мальчиков, чтобы они тоже смогли увидеть эту сказку своими глазами. Когда ты становишься родителем, тебе хочется открыть для своих детей весь мир, подарить им новые впечатления. Ты хочешь, чтобы они не теряли времени, ведь мы начали путешествовать уже в более зрелом возрасте», - поделилась мыслями знаменитость.

Неля Шовкопляс не только ведущая утреннего шоу Сніданок з 1+1, но и волонтер «Здійсни мрію» / пресс-служба

Отметим, что Неля не только заботливая жена, мама двух прекрасных сыновей – Матвея и Тимофея – а также ведущая утреннего шоу Сніданок з 1+1 и волонтер «Здійсни мрію». Для нее очень важно найти баланс и правильно рассчитать время, чтобы можно было уделить внимание себе, семье и работе. Телеведущая признается, что у нее большие проблемы с тайм-менеджментом, и она уже задумывается, чтобы обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет ей правильно определить приоритеты, выстроить их в структуру и настроить режим дня.

«Я очень неорганизованный человек. Мне недостаточно просто выписать на листочек все, что я должна сделать, и потом ставить галочки. Мне нужно, чтобы все было сбалансировано. А еще у меня есть много идей и планов. И сейчас я понимаю, для того, чтобы все это осуществить, нужно классно все спланировать. И это, кстати, одна из главных целей на 2020 год – научиться планировать, организовывать и делегировать правильно», - призналась Неля.

Напомним,