Олег Винник: чтобы удивить любимую, не жду особого момента

Женщины ждут его появления так, как дети - Деда Мороза.

В новогоднюю ночь их желания исполнятся: Олега на экране будет много. А телеканал «Украина» и вовсе возведет его на трон в своем праздничном концерте «Привiт, 20-тi!». Но в обычной жизни певец обходится без подобных регалий и выбирает, как правило, то, что проще

<подзаголовок>Сова или жаворонок

- Стопроцентная сова. Причем с каждым годом сплю все меньше и меньше. Гастрольный график диктует свои условия, следовательно, и жизнь приобретает новый темп. Но при этом я счастлив! Такой кайф - творить и потом видеть результаты своей работы. Порой валишься с ног от усталости, однако стоит осознать, ради чего все это делается, открывается второе дыхание. В Германии со сном не было проблем - до того, как начал писать собственные песни. Потом режим немного изменился. Хотя тексты и мелодии приходят ко мне независимо от времени суток, работать все же удобнее ночью.

Мой рекорд без сна - 48 часов. Это было осенью 2017-го: после концерта в Бахмуте на День города мы сразу же отправились на съемки клипа «Як жити без тебе». Вот тогда и пришлось двое суток беспрерывно работать. А на данный момент я не спал уже 28 часов, готовил на студии телеверсию концерта в киевском Дворце спорта. Это очень трудоемкая и кропотливая работа. К тому же из-за самокритичности и перфекционизма не даю себе спуску: пока не сделаю так, чтобы мне все нравилось, не иду отдыхать. Потом, конечно, обязательно надо отоспаться, а до этого лучше не появляться на людях. (Улыбается.)

<подзаголовок>Прыжок с парашютом или дайвинг

- Дайвинг можно было бы один раз попробовать, чисто ради интереса. А вот с парашютом я уже прыгал, но повторять не планирую. Мне адреналина и на сцене хватает, так что необязательно совершать какие-то экстремальные поступки для того, чтобы его получить. Люблю скорость - погонять на авто. А вот чего реально боюсь, так это цунами и… одиночества. Рядом со мной всегда должны находиться люди. И потом, с ними ведь интереснее. (Улыбается.)

Комедия или драма

- Не выбираю одно из… Я люблю исторический жанр, детективы, фильмы, основанные на реальных событиях, и даже мелодрамы. Всегда обращаю внимание на масштабные картины - лауреаты премии «Оскар». Лет 15-20 назад сериалы смотрел, кассеты брал на прокат. Сейчас разве что в дороге, в автобусе могу выкроить время на многосерийные фильмы. Из того, что запомнилось, - «Острые козырьки», «Наркос». А последнее, что увидел, - фильм-биография «Ласковый май». Кстати, рекомендую его коллегам. Когда смотрю фильмы, в первую очередь обращаю внимание на актеров. Не могу кого-то причислить к своим любимчикам, потому что в разных фильмах одни и те же люди по-разному раскрываются. Например, «Гладиатора» с Расселом Кроу раз шесть с удовольствием пересматривал. Но в голливудской версии «Отверженных», где он играл инспектора Жавера, Кроу меня совсем не впечатлил.

Что касается моих ролей в кино… Когда жил в Германии, играл в семейном сериале «Наш Чарли» («Unser Charly»), который показывали в 80 странах мира. «Любовь в Кенигсберге», «В лице преступления» - они тоже выходили на немецком телевидении. Ну и, конечно, украинская комедия «Скажене весілля», в которой мне досталась роль-камео. Кстати, во второй части комедии (подробнее о ней читайте на с. 12-13. - Прим. ред.) у меня роль немного больше, чем в первой. Я там даже пою вместе с персонажем Юрия Горбунова. Играть самого себя несложно. Другое дело, что времени на съемки было не так много. Ночь снимали, а наутро - в автобус и на концерт. По причине занятости отказываюсь от предложений играть большие роли. Хотя, если попадется интересный сценарий, готов его рассмотреть.

Умная или с чувством юмора

- Мне кажется, умным людям обязательно присуще чувство юмора, одного без другого не бывает. Люблю харизматичных женщин, которые умеют «влучно» шутить. К слову, не согласен с выражением «либо умная, либо красивая». Я встречал немало девушек модельной внешности с очень высоким интеллектом. А вообще, мужчина не выбирает по одному из этих параметров. Главное - почувствовать, что женщина «твоя». Ты, конечно, можешь смотреть на нее как на сексуальный объект, и тогда тебя вряд ли будет интересовать ее ум. Но когда видишь ту, которая умеет правильно рулить ситуацией, это привлекает еще больше.

Ужин на Эйфелевой башне или катание на слонах

- На слонах я как-то катался и не скажу, что это романтично. Для меня важно удивлять любимую, однако я не ищу особенных моментов. Порой могу проснуться утром и без раздумий приготовить что-нибудь вкусное. Даже «из ничего», если в холодильнике окажется практически пусто. По сей день всегда попадал в точку. Ведь когда готовишь не для себя, получается гораздо вкуснее. А видеть счастье в глазах любимого человека - это прекрасно!

Устрицы или картошка с селедкой

- Однозначно - картошка! Хоть с селедочкой, хоть просто запеченная. Гастрономические изыски - вообще не мое. Как правило, они не так вкусны, как красивы. Я люблю простую домашнюю кухню. Но экзотические блюда, конечно, пробовал - в Таиланде на рынке: лягушек, мясо крокодила, саранчу. Больше всего мне понравились белые черви, приготовленные во фритюре с разнообразными специями: чили, чеснок, лемонграсс и др. А вот крокодил чем-то курицу напомнил, только с ароматом рыбы.

Велотренажер или пробежка

- Пробежка на свежем воздухе. Однажды в Тернополе вокруг озера намотал более двенадцати километров. Но в основном, конечно, в зале провожу функциональные и силовые тренировки. Мне нравится таскать тяжести - от этого не так устаешь, как, допустим, после упражнений на выдержку. Любовь к спорту у меня возникла еще в юности - в селе бегал километров по десять. Позже начал ходить в качалку. В Германии, в каком бы городе не играл в мюзиклах, обязательно посещал спортзал. А теперь то же самое делаю в концертных турах: приезжаем в новый город, и мой тренер сразу же ищет возможные варианты для занятий. Иногда просто на улице тренируемся, в парках, если погода позволяет.

Тратить или экономить

- Зарабатывать! Я никогда не экономлю на здоровье. Иногда могу спонтанно, на эмоциях, купить какую-то вещь, что-нибудь из одежды. Но это бывает не часто. Не люблю «пылесборники». И никогда не буду долго (некоторые это делают всю жизнь) собирать деньги на что-то материальное. Это, на мой взгляд, в корне неправильно.

Ultra all inclusive или апартаменты в забытой богом деревне на Шри-Ланке

- Мне очень хотелось бы побывать в каком-то «забытом» место. Но поскольку на отдых обычно не так много времени, как правило, выбираю комфортные условия. Только не роскошь! Роскошь в отпуске ни к чему. Не понимаю людей, которые едут «из золота в золото». Или долго копят деньги, чтоб на отдыхе почувствовать себя королем. Отпуск - это, в первую очередь, эмоции, тебе должно быть интересно. Мне очень понравилось в Доминикане в прошлом году. Там есть все для активного времяпровождения: захотел - покатался на багги, захотел - пошел на серфинг или с парашютом прыгнул. В конце концов, можно выбирать между бассейном и океаном. Это гораздо лучше, чем просто дорогие виллы. В этом году летом отдыхал в Греции на острове Корфу. Там, конечно, красивая природа, но нет разнообразия развлечений, поэтому уже на третий день заскучал. Мне кажется, интересно было бы в Мексике. Еще многие советуют Мальдивы, хотя, опять же, есть риск, что там может быстро надоесть. Одно знаю точно: полноценный отдых - это не европейские страны, где меня все равно узнают. В отпуск нужно лететь за океан. Только там можно полностью расслабиться.

В повседневной жизни и в турах для меня важен комфорт, но опять-таки - никакой помпезности. Вещи недолговечны. И со временем все теряет свою привлекательность. Главное - цивилизованность и самодостаточность. Самовыражаться нужно иначе.

Бокал вина или медитация

- Расслабиться мне помогает бокал вина или пива, например. Кроме того, секс или просто хороший разговор. А вот соляные ванны, напротив, бодрят.

Книга или сон

- Тут без вариантов. (Улыбается.) Я так редко бываю дома, что любую свободную минуту сейчас готов уделить сну.

Дарить или принимать подарки

- Люди, конечно, будут говорить, что Винника не на чем поймать. (Улыбается.) Но я и правда больше люблю дарить, нежели принимать. Точно так же, как люблю устраивать людям праздники, хотя сам не получаю особого удовольствия от посещения различных мероприятий.

Текст: Людмила Козаренко

Детектор лжи

Недавно телеканал «Украина» устроил певцу испытание - проверил его на детекторе лжи. Как это выглядело, можно будет посмотреть в программе «Говорить Україна».

- Я без колебаний согласился пройти эту процедуру, - рассказывает Олег. - Хотя бы потому, что было интересно узнать, что это такое и как оно работает. Если ты честен перед самим собой, то почему бы и нет? Мне задавали вопросы на внимательность. Один и тот же повторяли несколько раз под разными ракурсами. Потом выводили результат. В целом, повторюсь, это интересно. Но снова идти на детектор, думаю, уже смысла нет.

