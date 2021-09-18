Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что снова влюблена

18 сентября 2021 15:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что снова влюблена
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая
социальная сеть Instagram

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая разоткровенничалась о личном.

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29-летняя исполнительница в одном из интервью заявила, что ее сердце сейчас не свободно. Имя избранника она называть не стала, однако призналась, что испытывает сейчас прекрасные эмоции.

Звезда также заявляет, что ее мужчина не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу:

Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такой мечтательное и влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая / социальная сеть Instagram

Ранее знаменитость рассказывала, что комплексы из-за фигуры повлияли на то, что у нее не складывались длительные отношения с мужчинами.

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Впрочем, в 22-летнем возрасте Александра испытывала чувства к своему лучшему другу. Девушка фантазировала о семье с молодым человеком, хотела примерить свадебное платье и родить ему детей. Мужчина же откровенно заявил, что не влюблен в Зарицкую.

Напомним,

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