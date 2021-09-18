Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь ‒ трогательные фото со свадьбы
В семье режиссера Ахтема Сеитаблаева случилось радостное событие. Его дочь Назлы вышла замуж.
Артист признался, что очень переживал, провожая дочь под венец.
Свадьба дочери... Не ожидал, что буду так волноваться,‒ написал мужчина под снимком с невестой.
Для значимого события 26-летняя Назлы выбрала роскошное белое платье, полупрозрачные перчатки и длинную фату. Макияж девушки был достаточно сдержанным, с акцентом на карие глаза. Ее волосы украшала брошка в виде цветов, а на ушах красовались серьги.
Напомним,
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