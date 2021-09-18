Ахтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь ‒ трогательные фото со свадьбы

В семье режиссера Ахтема Сеитаблаева случилось радостное событие. Его дочь Назлы вышла замуж.

Счастливый отец поделился новостью в своем микроблоге, а также опубликовал фото со свадебной церемонии. Торжество состоялось в курортном городе Кемер, в Турции.

Артист признался, что очень переживал, провожая дочь под венец.

Свадьба дочери... Не ожидал, что буду так волноваться,

‒ написал мужчина под снимком с невестой.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы / социальная сеть Instagram

Для значимого события 26-летняя Назлы выбрала роскошное белое платье, полупрозрачные перчатки и длинную фату. Макияж девушки был достаточно сдержанным, с акцентом на карие глаза. Ее волосы украшала брошка в виде цветов, а на ушах красовались серьги.

Дочь Ахтема Сеитаблаева Назлы / социальная сеть Instagram

К слову, со своим возлюбленным Назлы обручилась еще в 2018 году. Молодого человека зовут Зим, он из Крыма. Девушка пошла по стопам звездного отца и стала актрисой. На ее счету уже более 15 ролей в сериалах и фильмах.

Напомним,

Дочь Ахтема Сеитаблаева Назлы с мужем Зимом / социальная сеть Instagram