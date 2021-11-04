Милли Бобби Браун официально подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови

Актриса Милли Бобби Браун продолжает подогревать интерес к своей личной жизни.

После выхода в свет сериала «Очень странные дела», журналисты следуют за актрисой Милли Бобби Браун буквально по пятам. Да и сама звезда не прочь подкинуть публике темы для обсуждения.

Буквально в начале года СМИ обсуждали роман 17-летней звезды с американским блогером Хантером Экимовичем, а уже сейчас внимание девушки переключилось совершенно на другого парня.

Речь идет о сыне легендарного рокера Джона Бон Джови – Джейке. На днях парочка официально подтвердила свои отношения, опубликовав в своих блогах общие фотографии.

Милли Бобби Браун и Джейк / instagram.com/milliebobbybrown

На милом снимке, которым поделилась актриса, Джейк целует ее в щеку. Она обнимает его за шею, а он – ее за талию. Само фото было сделано на знаменитом лондонском колесе обозрения под названием «Лондонский глаз».

Напомним,