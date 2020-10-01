4 причины посмотреть Энолу Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

1 октября 2020 09:30 Алла Лысак
4 причины посмотреть Энолу Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
4 причины посмотреть Энолу Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
кадр из фильма

На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера картины Энола Холмс, в которой раскрывается судьба сестры Шерлока Холмса.

Это подростковая история

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Энола Холмс обнаруживает, что ее мама пропала.

Чтобы избежать отправки в пансион, она сбегает из дома и отправляется на поиски матери. Но в пути встречает парня, который скрывается от своей родни… Постепенно помощь новому (и очень обаятельному) знакомому становится для Энолы первоочередной задачей.

Как видно из синопсиса, это не серьезная детективная работа, а подростковая история о подростках.

Н банальное переосмысление истории Холмса

За последние десять лет мир даже немного перенасытился историями о великом сыщике.

К счастью, «Энола Холмс» — совсем другая история, где персонажей можно избавить от фамилии Холмс, а они не потеряют своего очарования.

4 причины посмотреть Энолу Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом / кадр из фильма

Задействованы классные актеры

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Милли Бобби Браун, Хелена Картер, Сэм Клафлин, Генри Кавилл…

Вам нужны еще какие-то аргументы?

Фильм остается актуальным

Несмотря на легкостью повествования, картина затрагивает несколько серьезных тем, герои говорят о терроризме, о положении женщин в Викторианской Англии, все эти темы на слуху в наши дни, прекрасно, что они поднимаются и в фильме. 

4 причины посмотреть Энолу Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом / кадр из фильма

Напомним,

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