На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера картины Энола Холмс, в которой раскрывается судьба сестры Шерлока Холмса.

Это подростковая история

Энола Холмс обнаруживает, что ее мама пропала.

Чтобы избежать отправки в пансион, она сбегает из дома и отправляется на поиски матери. Но в пути встречает парня, который скрывается от своей родни… Постепенно помощь новому (и очень обаятельному) знакомому становится для Энолы первоочередной задачей.

Как видно из синопсиса, это не серьезная детективная работа, а подростковая история о подростках.

Н банальное переосмысление истории Холмса

За последние десять лет мир даже немного перенасытился историями о великом сыщике.

К счастью, «Энола Холмс» — совсем другая история, где персонажей можно избавить от фамилии Холмс, а они не потеряют своего очарования.

4 причины посмотреть Энолу Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом / кадр из фильма

Задействованы классные актеры

Милли Бобби Браун, Хелена Картер, Сэм Клафлин, Генри Кавилл…

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Фильм остается актуальным

Несмотря на легкостью повествования, картина затрагивает несколько серьезных тем, герои говорят о терроризме, о положении женщин в Викторианской Англии, все эти темы на слуху в наши дни, прекрасно, что они поднимаются и в фильме.

4 причины посмотреть Энолу Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом / кадр из фильма

Напомним,