Джейсон Момоа и Лиза Боне объявиили о расставании после 16 лет совместной жизни
Актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне решили развестись.
Речь идет об актере Джейсоне Момоа и его супруги, актрисе Лизе Боне. Пара прожила вместе шестнадцать лет, из них – 4 в официальном браке. Казалось, что ничего не сможет помешать их семейной идиллии. Но не сбылось.
О своем расставании Джейсон и Лиза сообщили утром 13 января. Бывшие супруги разместили в своем Инстаграм публикацию, которую сопроводили очень трогательной подписью.
Мы все успели почувствовать ветер перемен этих непростых времен… И наша семья не стала исключением. У нас тоже произошли сейсмические сдвиги, но мы их не только чувствуем, но и растем благодаря им. Итак, делимся новостью о том, что мы расстаемся. Мы решили рассказать об этом не потому, что считаем это достойным для освещения в прессе, а чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами осталась, просто она развивается теперь в другом направлении. Мы освобождаем друг друга для того, чтобы быть теми, кем мы учимся быть. Наша преданность друг другу, этой священной жизни и нашим детям непоколебима. Мы будем учить их тому, чему можем. Живем молитвой. Пусть победит любовь. Джей и Л, - сообщили знаменитости.
Напомним,