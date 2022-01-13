Джейсон Момоа и Лиза Боне объявиили о расставании после 16 лет совместной жизни

Актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне решили развестись.

Утро четверга началось не только с хороших новостей. Вдохновляющую тему помолвки Меган Фокс и Колсона Бэйкера сменила не очень приятная весть о разводе одной из самых колоритных пар Голливуда.

Речь идет об актере Джейсоне Момоа и его супруги, актрисе Лизе Боне. Пара прожила вместе шестнадцать лет, из них – 4 в официальном браке. Казалось, что ничего не сможет помешать их семейной идиллии. Но не сбылось.

О своем расставании Джейсон и Лиза сообщили утром 13 января. Бывшие супруги разместили в своем Инстаграм публикацию, которую сопроводили очень трогательной подписью.

Мы все успели почувствовать ветер перемен этих непростых времен… И наша семья не стала исключением. У нас тоже произошли сейсмические сдвиги, но мы их не только чувствуем, но и растем благодаря им. Итак, делимся новостью о том, что мы расстаемся. Мы решили рассказать об этом не потому, что считаем это достойным для освещения в прессе, а чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами осталась, просто она развивается теперь в другом направлении. Мы освобождаем друг друга для того, чтобы быть теми, кем мы учимся быть. Наша преданность друг другу, этой священной жизни и нашим детям непоколебима. Мы будем учить их тому, чему можем. Живем молитвой. Пусть победит любовь. Джей и Л, - сообщили знаменитости.

Джейсон Момоа и Лиза Боне объявиили о расставании после 16 лет брака

У пары есть двое общих детей. В 2007 году у них родилась дочь Лола, в 2008-м на свет появился сын Накоа-Вулф. Кроме того, от предыдущего брака с рок-музыкантом Ленни Кравицем у Лизы есть дочь – Зои Кравиц.

Напомним,