Милла Йовович в четвертый раз станет мамой
Недавний выход Миллы Йовович в свет наделал шума в сети.
Один из домыслов касался возможной беременности знаменитости. И, похоже, эта информация может оказаться правдой. Тому доказательство новый выход Миллы в свет.
На днях Йовович заглянула на открытие клуба Prada Mode в Лос-Анджелесе. На красной дорожке 46-летняя звезда появилась в коротком платье, облегающем живот.
Милла старалась слегка прикрыть живот рукой, ведь платьем его уже не спрятать. Хотя поклонники предполагают, что звезда и не собиралась скрывать беременность.
Напомним,