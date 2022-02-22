Милла Йовович в четвертый раз станет мамой

22 февраля 2022 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Милла Йовович в четвертый раз станет мамой
Актриса Милла Йовович
Fotobank / GettyImages

Недавний выход Миллы Йовович в свет наделал шума в сети.

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Последние несколько месяцев Милла Йовович пропала с поля зрения журналистов и папарацци. Актриса не появлялась на светских мероприятиях, чем вызвала уйму подозрений со стороны поклонников.

Один из домыслов касался возможной беременности знаменитости. И, похоже, эта информация может оказаться правдой. Тому доказательство новый выход Миллы в свет.

На днях Йовович заглянула на открытие клуба Prada Mode в Лос-Анджелесе. На красной дорожке 46-летняя звезда появилась в коротком платье, облегающем живот.

Беременная Милла Йовович / Fotobank / GettyImages

Милла старалась слегка прикрыть живот рукой, ведь платьем его уже не спрятать. Хотя поклонники предполагают, что звезда и не собиралась скрывать беременность.

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Сейчас Милла Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном. Вместе с ним она воспитывает троих дочерей Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк.

Напомним, 

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