Рецепт новогоднего блюда от актёра Павла Тупикова
Новогодние праздники – это оливье, шуба, красная икра, игристое…
— Есть одно блюдо, которое я лично готовлю на Новый год. Это блюдо подаю холодным, и это – сон! А если серьезно, то я обожаю салат из корейской морковки с курицей. Не знаю, есть ли у него какое-то красивое название, но зато точно знаю, как это вкусно! И только на Новый год жена балует меня этим салатом, ведь в нем калорий миллион, наверное.
Нам понадобится:
- 300 г куриного филе;
- 200 г морковки по-корейски;
- 200 г маринованных грибов;
- 100 г твёрдого сыра;
- яйца – 2 шт;
- домашний майонез;
- лук – 1 шт.;
- специи – по вкусу.
Итак, грудную курку… Ой, куриную грудку промываем под проточной водой, варим до готовности минут 15, а яйца – минут 8.
Нарезаем лук кольцами (по желанию, можно обойтись без лука) и обжариваем на сковородке.
Нарезаем тонкими ломтиками куриную грудку, сыр натираем на крупной тёрке, вареные яйца очищаем от скорлупы и рубим ножом. Складываем все ингредиенты в глубокую миску.
К слову, у нас есть традиция – всегда при приготовлении этого салата мы смотрим один фильм. Вернее, все части этого фильма – «Один дома». И вам советуем!