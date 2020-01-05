Рецепт новогоднего блюда от актёра Павла Тупикова

Новогодние праздники – это оливье, шуба, красная икра, игристое…

Уже как будто пахнет манадринками и пора зажигать красавицу-ёлку. Правда, новогодние рецепты у каждого свои. Мы расспросили актёра сериалов «СуперКопы» и «Громада» на телеканале НЛО TV Павла Тупикова о его любимом блюде.

— Есть одно блюдо, которое я лично готовлю на Новый год. Это блюдо подаю холодным, и это – сон! А если серьезно, то я обожаю салат из корейской морковки с курицей. Не знаю, есть ли у него какое-то красивое название, но зато точно знаю, как это вкусно! И только на Новый год жена балует меня этим салатом, ведь в нем калорий миллион, наверное.

Нам понадобится:

300 г куриного филе;

200 г морковки по-корейски;

200 г маринованных грибов;

100 г твёрдого сыра;

яйца – 2 шт;

домашний майонез;

лук – 1 шт.;

специи – по вкусу.

Итак, грудную курку… Ой, куриную грудку промываем под проточной водой, варим до готовности минут 15, а яйца – минут 8.

Нарезаем лук кольцами (по желанию, можно обойтись без лука) и обжариваем на сковородке.

Нарезаем тонкими ломтиками куриную грудку, сыр натираем на крупной тёрке, вареные яйца очищаем от скорлупы и рубим ножом. Складываем все ингредиенты в глубокую миску.

Кстати, кто-то любит свежие обжаренные грибы, но мы используем маринованные. После этого добавляем морковку, специи по вкусу и заправляем домашним майонезом! И пока у меня уже текут слюнки, подаем салат через пару минут после приготовления.

К слову, у нас есть традиция – всегда при приготовлении этого салата мы смотрим один фильм. Вернее, все части этого фильма – «Один дома». И вам советуем!