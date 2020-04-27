Холостяк-10: участница реалити Дана рассказала о пластике: Мне эта "изюминка" не нравилась

27 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: участница реалити Дана рассказала о пластике: Мне эта
Холостяк-10: участница реалити Дана рассказала о пластике
пресс-служба канала СТБ

Участница романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Дана откровенно рассказала в социальной сети об изменениях в своей внешности.

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Девушка сделала ринопластику носа и таким образом осуществила свою мечту. Почему холостячка решилась на такой шаг – читайте в материале.

Да, я сделала ринопластику. И я абсолютно этого не скрываю. Даже скажу больше: я в определенной степени горжусь этим. Почему? Потому что это с детства была моя мечта и цель, – объяснила Дана. – И я самостоятельно без чьей-либо финансовой помощи осуществила эту мечту.

Холостяк 10 сезон Дана до ринопластики и после / пресс-служба канала СТБ
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Девушка отметила, что стремление к таким изменениям было совсем не из-за нехватки мужского внимания – Дана никогда не была обделена им. Более того, окружающие отмечали что нос с горбинкой – это ее «изюминка».

Просто мне эта «изюминка» не нравилась. Я эстет и визуал. Моя профессия (владелица модельного агентства) – это постоянная оценка внешности людей (все модельные агенты и скауты меня поймут). За 10-15 секунд я вижу каждый элемент асимметрии на лице человека. И вот я постоянно видела свой асимметричный нос, – рассказала участница. – Встречала комментарии, что я и скулы себе сделала, и губы, и уши! За период после участия в съемках «Кохання на виживання». Спасибо за такие случайные комплименты. Я рада, что за 4 года мне удалось настолько лучше внешне выглядеть, что кажется, будто нож пластического хирурга побывал везде.

Холостяк 10: Дана / пресс-служба канала СТБ
Вместе с этим, Дана добавила: 

Я никогда не увеличу свои губы до «вареничного» состояния и грудь до 3 размера, потому что знаю, что под мой типаж внешности – это будет неэстетично.

Девушка также сообщила, что ее жизнь после ринопластики кардинально не изменилась:

Я просто стала больше любить себя и не думать каждый раз, как выгляжу в профиль. И это замечательно. По моему мнению, нет предела совершенству как во внешности, так и во внутреннем интеллектуальном наполнении себя. Поэтому я постоянно стремлюсь совершенствоваться. И вам советую действовать так же.

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» каждую пятницу в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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