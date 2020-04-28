Від пацанки до панянки-4: участницы реалити купили козла, чтобы развивать свой бизнес
Одиннадцатую неделю ученицы провели не в Школе леди, как обычно, а в деревне. Туда девушек отправили развивать бизнес.
Но девушки пошли легким путем. Подсчитав возможный доход от козьего молока, девушки решили приобрести животное. А уже потом решить, где его держать, куда реализовывать молоко и тому подобное.
Я так смеялась, когда увидела, как Настя #Мивина и Вика #Боксерша ведут за собой козла, – вспоминает еще одна "пацанка", Евгения #Батюшка Мазур. – Да-да, именно козла. Оказалось, что их обманули. И вместо козы за 600 гривен продали козла, а они не проверили, поверили на слово.
Ко всему, это был еще и немолодой козел, а такой... уставший от жизни, – подытожила еще одна участница реалити Влада Роговенко. – Толку от него не было никакого.
Прекрасная пара: я и козел, – возмущалась "пацанка". – В моей жизни и так козлов хватало. Но я согласилась, потому что понимала, что лучше меня этого никто не сделает. Сначала пыталась продать животное за 1,5 тысячи, потом за тысячу. Три человека сказали, что он им и даром не нужен.
Я не расстроилась, – говорит Вика #Боксерша Алехина. – Наоборот, подумала: "Хорошо, что его забрали". Кроме того, Влада вышла не в полный ноль, она таки выиграла у этого парня 300 гривен.
Напомним,