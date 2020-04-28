Від пацанки до панянки-4: участницы реалити купили козла, чтобы развивать свой бизнес

Одиннадцатую неделю ученицы провели не в Школе леди, как обычно, а в деревне. Туда девушек отправили развивать бизнес.

«Бизнес», конечно, сказано слишком громко – педагоги хотели, чтобы "пацанки" научились зарабатывать деньги. А для этого участницы реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" должны были разработать бизнес-стратегию.

Но девушки пошли легким путем. Подсчитав возможный доход от козьего молока, девушки решили приобрести животное. А уже потом решить, где его держать, куда реализовывать молоко и тому подобное.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020) / пресс-служба

Я так смеялась, когда увидела, как Настя #Мивина и Вика #Боксерша ведут за собой козла, – вспоминает еще одна "пацанка", Евгения #Батюшка Мазур. – Да-да, именно козла. Оказалось, что их обманули. И вместо козы за 600 гривен продали козла, а они не проверили, поверили на слово.

Ко всему, это был еще и немолодой козел, а такой... уставший от жизни, – подытожила еще одна участница реалити Влада Роговенко. – Толку от него не было никакого.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020) / пресс-служба

Теперь у "пацанок" остро встал вопрос, куда деть животное. Продать козла доверили именно Владиславе – по их мнению, лучше всех это могло получиться именно у нее.

Прекрасная пара: я и козел, – возмущалась "пацанка". – В моей жизни и так козлов хватало. Но я согласилась, потому что понимала, что лучше меня этого никто не сделает. Сначала пыталась продать животное за 1,5 тысячи, потом за тысячу. Три человека сказали, что он им и даром не нужен.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020) / пресс-служба

Но Влада Роговенко не растерялась и решила сыграть с сельским парнем на козла в азартные игры. Желание выручить за животное как можно большую сумму настолько увлекло "пацанку", что в конечном итоге она проиграла.

Я не расстроилась, – говорит Вика #Боксерша Алехина. – Наоборот, подумала: "Хорошо, что его забрали". Кроме того, Влада вышла не в полный ноль, она таки выиграла у этого парня 300 гривен.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020) / пресс-служба

Научил ли этот случай чему-то "пацанок"? И какие испытания ждут их в будущем? Смотрите в следующих выпусках реалити "Від пацанки до панянки" по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,