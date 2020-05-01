Холостяк-10: катание на лошадях, серьезный разговор и действия участниц, чтобы остаться на проекте
В пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 9 выпуск реалити «Холостяк-10». Страсти накаляются, и на этой неделе девушки сполна ощутят дух конкуренции. На групповое свидание с Максом отправятся Кристина и Алина.
Будет там Алина или нет – это неважно. Главное, что я увижусь с Максом,– отметит Кристина.
Главный герой предложит девушкам прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако участницам предстоит самим решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно.
Вечер перестает быть томным,– скажет Алина после острых вопросов Холостяка.
Я не понимаю, к чему эти вопросы,– возмутится Кристина.
Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ! А сразу после – в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram.
Напомним,