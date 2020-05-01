Холостяк-10: катание на лошадях, серьезный разговор и действия участниц, чтобы остаться на проекте

В пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 9 выпуск реалити «Холостяк-10». Страсти накаляются, и на этой неделе девушки сполна ощутят дух конкуренции. На групповое свидание с Максом отправятся Кристина и Алина.

Помимо двух индивидуальных свиданий с Дашей и Викой, встретиться с Холостяком выпадет возможность также Алине с Кристиной. Вместе с приглашением эти две девушки получат билеты в Египет!

Будет там Алина или нет – это неважно. Главное, что я увижусь с Максом,

– отметит Кристина.

Главный герой предложит девушкам прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако участницам предстоит самим решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Смогут ли Алина с Кристиной самостоятельно договориться? Вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него произойдет серьезный разговор.

Вечер перестает быть томным,

– скажет Алина после острых вопросов Холостяка.

Я не понимаю, к чему эти вопросы,

– возмутится Кристина.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Какие выводы сделает Холостяк после общения с участницами? Кроме того, для всех девушек станет полной неожиданностью возвращение в проект Даши. Кто из соперниц не справится с эмоциями? А также – на что пойдут участницы, чтобы остаться в проекте?

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ! А сразу после – в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram.

Напомним,