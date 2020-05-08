МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут готовить впечатляющие блюда из одного ингредиента
В шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ продолжается испытание на человечность у поваров.
Под коробками-загадками участники найдут один продукт. Это может быть авокадо, топинамбур, куриная печень, яйца, шоколад и яблоко. А у Владимира Ярославского – сладкий картофель батат.
Хочется поставить себя в эти же условия, что и участников. Испытать свои собственные возможности и увидеть, как работает голова в такой ситуации. Многие думают – и повара в том числе – что ради классного блюда нужно купить огромное количество продуктов. Но на самом деле это не так. По-настоящему впечатляют блюда из одного-единственного ингредиента,– рассказывает Владимир Ярославский.
В свое время он придумал «Пять состояний пармезана» – блюдо, в котором знаменитый итальянский сыр представлен в пяти текстурах: суфле, мусс, жидкий крем, пена и хрустящий чипс.
Кто справится с высокой кухней, а кто навсегда покинет шоу «МастерШеф. Профессионалы», увидим 9 мая в 19:00 на канале СТБ.
Напомним,