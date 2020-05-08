МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут готовить впечатляющие блюда из одного ингредиента

В шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ продолжается испытание на человечность у поваров.

Неделю назад они начали писать доносы на собственных коллег, если видят, что те готовят с ошибками. По итогам этого конкурса и всего прошлого выпуска худшие участники попадут на сложнейшую битву черных. Вместе с участниками в этих же условиях будет работать и судья проекта Владимир Ярославский

Под коробками-загадками участники найдут один продукт. Это может быть авокадо, топинамбур, куриная печень, яйца, шоколад и яблоко. А у Владимира Ярославского – сладкий картофель батат.

Хочется поставить себя в эти же условия, что и участников. Испытать свои собственные возможности и увидеть, как работает голова в такой ситуации. Многие думают – и повара в том числе – что ради классного блюда нужно купить огромное количество продуктов. Но на самом деле это не так. По-настоящему впечатляют блюда из одного-единственного ингредиента,

– рассказывает Владимир Ярославский.

Блюдо Массимо Боттура / пресс-служба

Готовое блюдо должно на 80% состоять из монопродукта, остальные же ингредиенты могут быть только дополнительными. Вдохновением для этого конкурса стало легендарное блюдо известного итальянца Массимо Боттура, одного из лучших мировых шеф-поваров.

В свое время он придумал «Пять состояний пармезана» – блюдо, в котором знаменитый итальянский сыр представлен в пяти текстурах: суфле, мусс, жидкий крем, пена и хрустящий чипс.

Кто справится с высокой кухней, а кто навсегда покинет шоу «МастерШеф. Профессионалы», увидим 9 мая в 19:00 на канале СТБ.

Напомним,